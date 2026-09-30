Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीITBP में नौकरी पाने का मौका, 81 हजार तक मिलेगी सैलरी

ITBP में नौकरी पाने का मौका, 81 हजार तक मिलेगी सैलरी

ITBP ने हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर और मोटर मैकेनिक के कुल 37 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स (ITBP) ने हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर और मोटर मैकेनिक के कुल 37 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत 25000 से लेकर 81000 तक सैलरी दी जाएगी. वहीं इन पदों के लिए आवेदन आईटीबीपी के ऑफिशियल पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर करना होगा.

आईटीबीपी की इस भर्ती में हेड कांस्टेबल के दो तरह के पद शामिल है. इसमें हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर के 16 पद और हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 21 पद शामिल है. इस तरह से कुल 37 पदों पर भर्ती की जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
नौकरी
बिहार में FSO भर्ती के लिए आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार में FSO भर्ती के लिए आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
IGNOU में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स
IGNOU में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स

किस पद के लिए क्या है योग्यता?

एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता पर प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए. उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए. इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ टीचिंग योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है. वहीं मोटर मैकेनिक पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट और 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है. इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल बताई गई है. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी.

लिखित परीक्षा से लेकर फिजिकल टेस्ट तक चयन

हेड कांस्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरना होगा. इसमें पीईटी, पीएसटी, लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चरण शामिल है. इसके बाद मेडिकल जांच भी होगी. लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 अंकों के सवाल होंगे. मोटर मैकेनिक पद के लिए लिखित परीक्षा के प्रश्न 12वीं कक्षा के स्तर के होंगे. वहीं ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार की उम्मीदवारी, अंतिम चयन और मूल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन तक प्रोविजनल रहेगी.

ये भी पढ़ें-JEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा

कितनी लगेगी आवेदन फीस?

इस भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. वहीं एससी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई है. फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट किया जाएगा.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

  • इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in पर जाए.
  • यहां पर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करें.
  • अब संबंधित हेड कांस्टेबल भर्ती का आवेदन लिंक ओपन करें.
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • जिन उम्मीदवारों पर फीस लागू होती है, वह ऑनलाइन फीस जमा करें.
  • अब फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ें- रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
JObs News ITBP Vacancy 2026 ITBP Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
नौकरी
बिहार में FSO भर्ती के लिए आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार में FSO भर्ती के लिए आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
IGNOU में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स
IGNOU में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद: विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति
EC विवाद: विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
जम्मू और कश्मीर
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget