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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर

बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर

जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया में सुरक्षा बलों ने एक शख्स को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से गिरफ्तार किया है. बिहार निवासी व्यक्ति पाकिस्तान जाने की फिराक में था.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 30 Sep 2026 07:17 AM (IST)
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पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे जासूसी के नेटवर्क को क्रैक करने में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया में सुरक्षाबलों ने एक शख्स को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किया गया शख्स बिहार का रहने वाला है, जिसके फोन में करीब एक दर्जन पाकिस्तानी नंबर मिले हैं. 

पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ जारी एक्शन के बीच सुरक्षा बलों ने जम्मू के अरनिया सेक्टर में काकू दा कोठा के खेतों में एक संदिग्ध व्यक्ति की जांच की. सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि जांच के दौरान, संदिग्ध शख्स के व्हाट्सएप पर 13 पाकिस्तानी (+92) नंबर मिले. इसके साथ ही, जिस शख्स को सुरक्षा बलों ने हर्निया के खेतों में संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा उसने व्हाट्सएप चैट के जरिए अपनी निजी तस्वीरें और निजी जानकारी शेयर की थी.

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व्हाट्सएप कॉल से पाकिस्तान में करता था बात
सुरक्षा बलों ने बताया कि गिरफ्तार किया गया शख्स व्हाट्सएप कॉल के जरिए पाकिस्तान में बातचीत करता था. इस शख्स की फोन की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि यह व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर डॉट वीपीएन (Dott VPN) का इस्तेमाल कर रहा था. 

कौन है पकड़ा गया शख्स
जम्मू के अरनिया से पकड़े गए इस शख्स का नाम तारा चंद सदा पुत्र डोंक सदा है, जो बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज अंतर्गत शोइरगांव के वार्ड नंबर 7 कोठा पुर का निवासी बताया जा रहा है. ताराचंद इस समय जम्मू के अरनिया सेक्टर में रह रहा था. सुरक्षाबलों ने आरोपी को पकड़कर आगे की जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए अरनिया पुलिस को सौंप दिया है.

इससे पहले हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों की मदद से कठुआ में एक 24 साल के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, जिस पर पाकिस्तान की एक एजेंसी के साथ सेंसिटिव फुटेज और जानकारी शेयर करने का आरोप है. यह मामला हनी-ट्रैपिंग, बॉर्डर सर्विलांस और मिलिट्री ठिकानों की टोह लेने के आरोपों  से जुड़ा है.

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Published at : 30 Sep 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Arrest Pakistan Jammu BIHAR
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