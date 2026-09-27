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पहली बार Laptop चार्ज करने का सही तरीका क्या है? एक गलती घटा सकती है बैटरी लाइफ
नया Laptop पहली बार चार्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जानें सही चार्जिंग तरीका और कौन-सी गलती बैटरी की सेहत व लाइफ पर असर डाल सकती है.
नया लैपटॉप खरीदते ही सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले कितनी देर तक चार्ज किया जाए? क्या पहली बार 4-5 घंटे चार्ज करना जरूरी है या फिर लैपटॉप को बॉक्स से निकालते ही ऑन किया जा सकता है? पुराने समय में बैटरी को लेकर कई तरह की सलाह दी जाती थी लेकिन आज के एडवांस लैपटॉप में तस्वीर काफी अलग है.
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Published at : 27 Sep 2026 05:52 PM (IST)
Tags :Laptop TECH NEWS HINDI
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