पहली बार Laptop चार्ज करने का सही तरीका क्या है? एक गलती घटा सकती है बैटरी लाइफ

हालांकि, गेमिंग या भारी काम करते समय लैपटॉप को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाना जरूरी है. ज्यादा तापमान बैटरी की लंबे समय की सेहत पर असर डाल सकता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में बैटरी को बार-बार बिल्कुल 0 प्रतिशत तक पहुंचाने से बचें. जब संभव हो तो बैटरी को मध्यम स्तर पर रखें और लैपटॉप में Battery Conservation या Charge Limit जैसा फीचर उपलब्ध हो तो लंबे समय तक चार्जर से जुड़े रहने के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सकता है.