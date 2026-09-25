No-Cost EMI की सच्चाई! जानिए क्या सच में नहीं देना होता कोई ब्लाज

दरअसल, No-Cost EMI में ग्राहक किसी प्रोडक्ट की कीमत को कई महीनों की किस्तों में चुका सकता है और नॉर्मल EMI की तरह अलग से ब्याज नहीं दिखाया जाता है. जैसे अगर किसी फोन की कीमत 60,000 रुपये है और उसे 6 महीने की No-Cost EMI पर खरीदा जाता है तो मोटे तौर पर हर महीने 10,000 रुपये की किस्त बन सकती है. हालांकि, ऑफर की शर्तों के अनुसार असली भुगतान इससे अलग होता है. यही वजह है कि सिर्फ EMI की रकम देखकर फैसला करना सही नहीं है.