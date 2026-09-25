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No-Cost EMI की सच्चाई! जानिए क्या सच में नहीं देना होता कोई ब्लाज
No-Cost EMI में ब्याज न देने का दावा कितना सही है? जानिए इसमें प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट और दूसरे चार्ज के जरिए कैसे अतिरिक्त पैसे वसूले जा सकते हैं.
आजकल स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और दूसरे महंगे प्रोडक्ट खरीदते समय No-Cost EMI का ऑप्शन खूब दिखाई देता है. नाम से लगता है कि ग्राहक को EMI में सामान खरीदने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. लेकिन असल में No-Cost EMI का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि खरीदारी पर कोई एक्सट्रा लागत ही नहीं है. इसमें कुछ दूसरे चार्ज शामिल हो सकते हैं जिन्हें समझना जरूरी है.
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Published at : 25 Sep 2026 05:29 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI No Cot EMI
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