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गलत Jio Plan हो गया Recharge? ऐसे बदलें अपना Prepaid Plan
Jio का रिचार्ज करते समय गलत Prepaid Plan चुन लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. जानिए नया Jio Plan Recharge करने से लेकर Upcoming Plan को एक्टिवेट करने तक का आसान तरीका.
कई बार मोबाइल रिचार्ज करते समय जल्दी में ऐसा प्लान चुन लिया जाता है, जिसकी जरूरत बाद में समझ आती है. कभी ज्यादा डेटा वाला प्लान रिचार्ज हो जाता है, तो कभी कम डेटा की वजह से रोज का इंटरनेट जल्दी खत्म होने लगता है. कुछ लोगों को ज्यादा वैलिडिटी चाहिए होती है, जबकि कुछ यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरा प्लान लेना चाहते हैं. अगर आप Jio का Prepaid नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मौजूदा प्लान खत्म होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है. नया रिचार्ज करने पर वह प्लान अकाउंट में जुड़ सकता है और उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्टिव किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Jio Plan गलत Recharge हो गया तो कैसे अपना Prepaid Plan बदलें.
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Published at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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