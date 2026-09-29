गलत Jio Plan हो गया Recharge? ऐसे बदलें अपना Prepaid Plan

MyJio App खोलकर अपने Jio नंबर से लॉगिन करें या Jio की वेबसाइट पर साइन इन करें. इसके बाद Recharge सेक्शन में जाएं और उपलब्ध Prepaid Plans देखें. पसंद का प्लान चुनने से पहले उसका डेटा, वैलिडिटी और बाकी फायदे जरूर चेक करें. इसके बाद अपनी पसंद के Payment Method से Recharge पूरा कर दें.