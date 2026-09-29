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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीगलत Jio Plan हो गया Recharge? ऐसे बदलें अपना Prepaid Plan

गलत Jio Plan हो गया Recharge? ऐसे बदलें अपना Prepaid Plan

Jio का रिचार्ज करते समय गलत Prepaid Plan चुन लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. जानिए नया Jio Plan Recharge करने से लेकर Upcoming Plan को एक्टिवेट करने तक का आसान तरीका.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Jio का रिचार्ज करते समय गलत Prepaid Plan चुन लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. जानिए नया Jio Plan Recharge करने से लेकर Upcoming Plan को एक्टिवेट करने तक का आसान तरीका.

कई बार मोबाइल रिचार्ज करते समय जल्दी में ऐसा प्लान चुन लिया जाता है, जिसकी जरूरत बाद में समझ आती है. कभी ज्यादा डेटा वाला प्लान रिचार्ज हो जाता है, तो कभी कम डेटा की वजह से रोज का इंटरनेट जल्दी खत्म होने लगता है. कुछ लोगों को ज्यादा वैलिडिटी चाहिए होती है, जबकि कुछ यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरा प्लान लेना चाहते हैं. अगर आप Jio का Prepaid नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मौजूदा प्लान खत्म होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है. नया रिचार्ज करने पर वह प्लान अकाउंट में जुड़ सकता है और उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्टिव किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Jio Plan गलत Recharge हो गया तो कैसे अपना Prepaid Plan बदलें.

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Jio के Prepaid Plans में डेटा, कॉलिंग, SMS, वैलिडिटी और दूसरे फायदे अलग-अलग होते हैं. अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से कोई भी प्लान चुना जा सकता है. उपलब्ध प्लान MyJio App या Jio की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं.
Jio के Prepaid Plans में डेटा, कॉलिंग, SMS, वैलिडिटी और दूसरे फायदे अलग-अलग होते हैं. अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से कोई भी प्लान चुना जा सकता है. उपलब्ध प्लान MyJio App या Jio की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं.
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अगर मौजूदा प्लान आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं है, तो नया रिचार्ज किया जा सकता है. जैसे अगर आपका रोज का डेटा जल्दी खत्म हो रहा है, तो ज्यादा डेटा वाला प्लान चुना जा सकता है. वहीं, ज्यादा वैलिडिटी चाहिए तो उसके हिसाब से दूसरा प्लान लिया जा सकता है.
अगर मौजूदा प्लान आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं है, तो नया रिचार्ज किया जा सकता है. जैसे अगर आपका रोज का डेटा जल्दी खत्म हो रहा है, तो ज्यादा डेटा वाला प्लान चुना जा सकता है. वहीं, ज्यादा वैलिडिटी चाहिए तो उसके हिसाब से दूसरा प्लान लिया जा सकता है.
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MyJio App खोलकर अपने Jio नंबर से लॉगिन करें या Jio की वेबसाइट पर साइन इन करें. इसके बाद Recharge सेक्शन में जाएं और उपलब्ध Prepaid Plans देखें. पसंद का प्लान चुनने से पहले उसका डेटा, वैलिडिटी और बाकी फायदे जरूर चेक करें. इसके बाद अपनी पसंद के Payment Method से Recharge पूरा कर दें.
MyJio App खोलकर अपने Jio नंबर से लॉगिन करें या Jio की वेबसाइट पर साइन इन करें. इसके बाद Recharge सेक्शन में जाएं और उपलब्ध Prepaid Plans देखें. पसंद का प्लान चुनने से पहले उसका डेटा, वैलिडिटी और बाकी फायदे जरूर चेक करें. इसके बाद अपनी पसंद के Payment Method से Recharge पूरा कर दें.
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नया रिचार्ज करने के बाद प्लान तुरंत एक्टिव हो सकता है या Upcoming Plan के तौर पर जुड़ सकता है. यह आपके अकाउंट और पहले से मौजूद प्लान पर निर्भर करता है. अगर नया प्लान Upcoming में चला गया है, तो वह मौजूदा प्लान खत्म होने के बाद अपने आप शुरू हो सकता है.
नया रिचार्ज करने के बाद प्लान तुरंत एक्टिव हो सकता है या Upcoming Plan के तौर पर जुड़ सकता है. यह आपके अकाउंट और पहले से मौजूद प्लान पर निर्भर करता है. अगर नया प्लान Upcoming में चला गया है, तो वह मौजूदा प्लान खत्म होने के बाद अपने आप शुरू हो सकता है.
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अगर आप मौजूदा प्लान की वैलिडिटी खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते, तो MyJio App में Mobile पर जाएं. इसके बाद Menu Icon पर टैप करके My Plans खोलें और Upcoming Tab में जाएं. यहां आपको पहले से जुड़ा हुआ नया Prepaid Plan दिखाई देगा.
अगर आप मौजूदा प्लान की वैलिडिटी खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते, तो MyJio App में Mobile पर जाएं. इसके बाद Menu Icon पर टैप करके My Plans खोलें और Upcoming Tab में जाएं. यहां आपको पहले से जुड़ा हुआ नया Prepaid Plan दिखाई देगा.
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Upcoming Plans में जिस रिचार्ज को इस्तेमाल करना है, उसके सामने दिए गए Activate ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों के अनुसार Activation Confirm करें. इस तरह नया प्लान मौजूदा प्लान के खत्म होने का इंतजार किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है.
Upcoming Plans में जिस रिचार्ज को इस्तेमाल करना है, उसके सामने दिए गए Activate ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों के अनुसार Activation Confirm करें. इस तरह नया प्लान मौजूदा प्लान के खत्म होने का इंतजार किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है.
Published at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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