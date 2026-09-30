Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज

'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज

जम्मू-कश्मीर में निकाय चुनावों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा जैसे बीजेपी राज्य का दर्जा सही समय पर बहाल करेगी, उसी तरह सही समय पर निकाय चुनाव होंगे.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Sep 2026 06:31 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने BJP के ही राजनीतिक बयानों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सरकार रुके हुए स्थानीय निकाय चुनाव सही समय पर कराएगी. जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट (संशोधन) बिल पर सदन में हो रही बहस के दौरान, मुख्यमंत्री ने J&K का राज्य का दर्जा बहाल करने में केंद्र सरकार की लंबी देरी को लेकर विपक्षी BJP का मजाक उड़ाया.

स्थानीय पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए सही समय बताने की BJP विधायकों की आक्रामक मांग का जवाब देते हुए CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, "आप राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए 'सही समय' की बात करते हैं, हम पंचायत चुनावों के लिए भी वही कहेंगे."

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
जम्मू और कश्मीर
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
जम्मू और कश्मीर
J&K: राज्य के दर्जे पर फंसा 'प्रशासनिक पेच', जानें क्यों घिरी उमर सरकार?
J&K: राज्य के दर्जे पर फंसा 'प्रशासनिक पेच', जानें क्यों घिरी उमर सरकार?

यह भी पढ़ें: J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग

चुनाव कराने का किया दावा 

ये बातें विधानसभा में जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट (संशोधन) बिल पर बहस के दौरान कहीं गईं. इस बिल का मकसद DC को वोटर लिस्ट बनाने, वार्ड तय करने और सदस्यों की कम से कम संख्या 7 तय करने की शक्तियां देना था. उमर ने कहा कि चुनावों के लिए कोई तय समयसीमा नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव ज़रूर होंगे.

बिल को लेकर जताई गई चिंताओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद कन्फ्यूजन पैदा करना नहीं, बल्कि उसे दूर करना है. धारा 10(1)(c) का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रावधान में साफ़ तौर पर कहा गया है कि एक नया म्युनिसिपल निकाय बनाया जाएगा. उमर ने कहा, "म्युनिसिपल चुनाव कराने का हमारा इरादा बिल्कुल वैसा ही है जैसा राज्य का दर्जा बहाल करने का BJP का इरादा है. वह सही समय पर होगा."

बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप 

मुख्यमंत्री ने BJP की मांगों में दोहरे मापदंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बार-बार सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है, लेकिन कभी यह साफ़ नहीं किया कि इसका क्या मतलब है या यह कैसे तय होगा.

हालांकि उन्होंने कहा कि कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला ने साफ किया कि संशोधन बिल का मकसद कानूनी कन्फ्यूजन को दूर करना था, और वादा किया कि ज़मीनी स्तर पर स्थानीय निकाय चुनाव जरुर होंगे.

BJP ने इस मजाक को हल्के में नहीं लिया

मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री के बयानों की कड़ी आलोचना की और उन्हें जनता को गुमराह करने के लिए किया गया एक खोखला 'चुनावी स्टंट' बताया. शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी-विरोधी बयानबाज़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के लिए अपनी शासन-व्यवस्था की कमियों और विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा न कर पाने की अपनी नाकामी को छिपाने का बस एक जरिया बन गई है.

यह भी पढ़ें: CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'

Published at : 30 Sep 2026 06:31 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
जम्मू और कश्मीर
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
जम्मू और कश्मीर
J&K: राज्य के दर्जे पर फंसा 'प्रशासनिक पेच', जानें क्यों घिरी उमर सरकार?
J&K: राज्य के दर्जे पर फंसा 'प्रशासनिक पेच', जानें क्यों घिरी उमर सरकार?
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एफिल टावर के प्रमुख छोड़ेंगे पद, हिन्दू संगठन BAPS के दौरे के दौरान हटाए थे महिला स्टाफ
एफिल टावर के प्रमुख छोड़ेंगे पद, हिन्दू संगठन BAPS के दौरे के दौरान हटाए थे महिला स्टाफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
इंडिया
CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’
CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget