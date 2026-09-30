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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या फोल्डेबल फोन ले सकते हैं टैबलेट की जगह, जानें किसके लिए सही ऑप्शन?

क्या फोल्डेबल फोन ले सकते हैं टैबलेट की जगह, जानें किसके लिए सही ऑप्शन?

क्या फोल्डेबल फोन बड़े स्क्रीन और पोर्टेबिलिटी के मामले में टैबलेट की जरूरत खत्म कर सकते हैं? जानें किन यूजर्स के लिए फोल्डेबल फोन बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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फोल्डेबल स्मार्टफोन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बेहतर हुए हैं. बड़ी इनर स्क्रीन, बेहतर मल्टीटास्किंग और पॉकेट में आसानी से फिट होने वाला डिजाइन इन्हें सामान्य फोन से अलग बनाता है. अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक फोल्डेबल फोन कॉम्पैक्ट टैबलेट की जरूरत भी खत्म कर सकता है? खासकर तब, जब कुछ फोल्डेबल फोन की स्क्रीन लगभग छोटे टैबलेट के बराबर पहुंच चुकी है.

साइज के मामले में बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन इस मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता हैं. जैसे मौजूदा iPad Mini में 8.3 इंच की स्क्रीन है जबकि Pixel 11 Pro Fold और Galaxy Z Fold 8 Ultra जैसे फोल्डेबल फोन करीब 8 इंच के आसपास की इंटरनल स्क्रीन देते हैं. iPhone Duo की 7.6 इंच स्क्रीन भी इस कैटेगरी के काफी करीब है. यानी स्क्रीन साइज के मामले में दोनों डिवाइस के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है.

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फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बंद होने पर यह नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर खोलकर बड़ी स्क्रीन मिल जाती है. ऐसे में यूजर को फोन और छोटा टैबलेट दोनों अलग-अलग साथ रखने की जरूरत कम हो सकती है.

मोबाइल डेटा की भी हो सकती है बचत

टैबलेट के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी इस्तेमाल करने पर कई बार अलग से डेटा प्लान की जरूरत पड़ती है. वहीं फोल्डेबल फोन पहले से ही मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा होता है. इसका मतलब है कि एक ही डिवाइस से कॉल, मैसेज, इंटरनेट, वीडियो, गेमिंग और बड़ी स्क्रीन पर ब्राउजिंग जैसे काम किए जा सकते हैं.

यात्रा के दौरान यह सुविधा और फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि यूजर को फोन और टैबलेट के बीच हॉटस्पॉट या अलग कनेक्शन की चिंता कम रहती है.

लेकिन काम के लिए टैबलेट अभी आगे

फोल्डेबल फोन हर कंडिशन में टैबलेट को रिप्लेस नहीं कर सकता. अगर टैबलेट का इस्तेमाल लंबे समय तक काम करने, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, बड़े डॉक्यूमेंट या ज्यादा जगह वाले मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है तो बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल

फोल्डेबल फोन पर दो या तीन ऐप साथ चलाना संभव है लेकिन लंबे समय तक छोटे फॉर्म फैक्टर पर काम करना टैबलेट जितना आरामदायक नहीं हो सकता है. साथ ही, फोल्डेबल को लगातार बड़े डिस्प्ले पर इस्तेमाल करने से बैटरी पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है.

फोल्डेबल फोन में अभी भी कुछ कमियां

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोल्डेबल डिजाइन के साथ कुछ एक्सट्रा समझौते भी करने पड़ते हैं. हिंज और फोल्डिंग डिस्प्ले फोन की कीमत और मुश्किल बढ़ाते हैं. डिवाइस नॉर्मल स्मार्टफोन के मुकाबले में भारी और मोटा हो सकता है जबकि इनर स्क्रीन पर फोल्ड की क्रीज कुछ कंडिशन में दिखाई दे सकती है.

सॉफ्टवेयर भी हमेशा बड़ी स्क्रीन का पूरा फायदा नहीं उठा पाता. कुछ ऐप्स फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए पूरी तरह ऑप्टिमाइज नहीं होते और खुलने के बाद उनका इंटरफेस सिर्फ खिंचा हुआ नजर आ सकता है.

किसके लिए फोल्डेबल फोन बेहतर विकल्प?

अगर कोई व्यक्ति टैबलेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से वीडियो देखने, सोशल मीडिया, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग या यात्रा के दौरान पढ़ने जैसे हल्के कामों के लिए करता है तो फोल्डेबल फोन इन जरूरतों को एक ही डिवाइस में समेट सकता है.

वहीं, जिन लोगों के लिए टैबलेट लंबे समय तक काम करने का जरूरी डिवाइस है, उनके लिए फिलहाल अलग टैबलेट रखना ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है. यानी फोल्डेबल फोन कॉम्पैक्ट टैबलेट की भूमिका काफी हद तक निभा सकता है लेकिन हर यूजर के लिए यह टैबलेट का पूरी तरह ऑप्शन नहीं बनता है.

यह भी पढ़ें: रोज-रोज Reels देखने की आदत दिमाग पर डाल रही है असर? स्टडी में खुलासा

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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