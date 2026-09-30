Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

कई भाषाओं में 3 हजार से ज्यादा गाने गा चुके मशहूर सिंगर शान आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपनी मखमली आवाज से लाखों दिल जीतने वाले शान ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्म लेने वाले सिंगर शान का शुरू से ही ताल्लुक संगीत जगत से रहा है. उनके दादा जाहर मुखर्जी अपने दौर के जाने-माने गीतकार थे. वहीं उनके पिता मानस मुखर्जी म्यूजिक डायरेक्टर रहे. जबकि शान की मां सोनाली मुखर्जी भी शानदार सिंगर रहीं. परिवार में शुरू से ही संगीत का माहौल मिलने के चलते महज चार साल की छोटी सी उम्र में शान ने जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था. वहीं 17 साल की उम्र में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी.

शान ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए और अपनी आवाज से वो आज तक फैंस का दिल जीत रहे हैं. शान ने सिंगिंग में बड़ा नाम कमाया और इसके अलावा वो एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है. आज शान के 54वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
मंगलवार को 'द वन' का बजा डंका, धुआंधार छापे करोड़ों, अब हाफ सेंचुरी से रह गई इंचभर दूर
मंगलवार को 'द वन' का बजा डंका, 5वें दिन कमा डाले इतने करोड़
बॉलीवुड
एक्टर्स के लेट आने पर शूटिंग नहीं करते थे ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश खन्ना ने इनके लिए घटा दी थी अपनी फीस
जब धर्मेंद्र से परेशान हुए ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश खन्ना ने इनके लिए घटा दी थी अपनी फीस
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' ने मंगलवार को 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, 'द वन' ने भी किया धमाका
'द पैराडाइज' ने मंगलवार को 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, 'द वन' ने भी किया धमाका
बॉलीवुड
करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था
करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था

54 साल के हुए शान

शान का पूरा नाम शांतनु मुखर्जी है. हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में शान नाम से ही पॉपुलर हुए. उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानस मुखर्जी और सोनाली मुखर्जी के घर 30 सितंबर 1972 को हुआ था. शान की एक बहन भी है, जिनका नाम सागरिका मुखर्जी है. सागरिका भी बॉलीवुड सिंगर हैं. 

14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

ये भी पढ़ें: सिंगर जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म

14 की उम्र में पिता को खोया

शान अपने पिता और म्यूजिक डायरेक्टर मानस मुखर्जी के काफी करीब थे, हालांकि वो अपने पिता को बचपन में ही खो चुके थे. मानस मुखर्जी का 18 अक्टूबर 1986 को निधन हो गया था. उस वक्त शान महज 14 साल के थे. पिता के निधन के बाद उनकी मां और सिंगर सोनाली ने अपने घर-परिवार की जिम्मेदारी संभाली. शान की मां ने अपने गुजारे के लिए 70 के दशक से लेकर साल 2000 तक कोरस सिंगर के रूप में काम किया था.

17 साल की उम्र में गाया पहला गाना

शान अपने लंबे और सफल करियर में हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, नेपाली, मलयालम और उर्दू भाषाओं में भी गाने गा चुके हैं. प्लेबैक सिंगर के रूप में शान ने अपना आगाज साल 1989 में किया था. उनकी आवाज अनिल कपूर और नाना पाटेकर की फिल्म 'परिंदा' के गाने 'कितनी है प्यारी प्यारी' में सुनाई दी थी.

14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

शान के पॉपुलर गाने

शान ने कम उम्र में कई कमर्शियल विज्ञापनों के लिए जिंगल गाकर खुद को साबित किया था. वहीं इसी बीच उन्होंने कई रीमिक्स गाने भी गाए थे. उन्हें आरडी बर्मन के गाने 'रूप तेरा मस्ताना' के रीमिक्स गाने से पहचान मिली थी. इसके बाद साल 1999 में शान को अपने एल्बम 'तनहा दिल' से काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई. उनका ये एल्बम दर्शकों ने काफी पसंद किया था. साल 2000 में शान को इस एल्बम के लिए एमटीवी एशिया म्यूजिक के बेस्ट सोलो एल्बम अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

आरडी बर्मन के इस गाने के रीमिक्स से मिली पहचान

शान अपने करियर में अब तक ऋतिक रोशन, सलमान खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान, आर. माधवन, शाहिद कपूर और अभिषेक बच्चन सहित कई पॉपुलर स्टार्स की आवाज बने हैं. उनके पॉपुलर गानों में 'चांद सिफारिश', 'बूम बूम बोले', 'वो लड़की है कहां', 'आओ मिलो चलो', 'सुनो ना', 'जब से तेरे नैना', 'हे सोना' आदि शामिल हैं. हाल ही में उन्होंने अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' के गाने 'रंगियारा' को भी आवाज दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक शान अब तक तीन हजार से ज्यादा गानों को आवाज दे चुके हैं.

14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

बता दें कि शान ने बतौर होस्ट भी काम किया है. मशहूर सिंगर 'स्टार वॉइस ऑफ इंडिया’, 'सा रे गा मा पा’ और ’सा रे गा मा पा- लिटिल चैम्प्स' जैसे सिगिंग रियलिटी शो के लिए होस्टिंग की कमान संभाल चुके हैं. वहीं इन दिनों वो 'सा रे गा मा पा' को जज कर रहे हैं. इनके अलावा शान 'दमन' (2001) और 'म्यूजिक स्कूल' (2023) जैसी फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें: रवि किशन के हाथ लगा करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट, इस मेगा बजट फिल्म में बनेंगे लीड हीरो

राधिका से की शादी, दो बेटों के हैं पिता

शान जब 24 साल के थे तब उनकी मुलाकात राधिका मुखर्जी से हुई थी. कुछ ही मुलाकातों के बाद शान ने राधिका से अपने दिल की बात कहते हुए उन्हें प्रपोज कर दिया था. राधिका ने भी रिश्ते के लिए हां कह दिया था. इसके बाद वो शादी की बात करने राधिका के घर गए थे. आखिरकार शान ने राधिका से साल 2002 में शादी कर ली थी. इसके बाद कपल ने दो बेटों का वेलकम किया था. उनके बेटों के नाम सोहम और माही हैं.

14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Shaan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मंगलवार को 'द वन' का बजा डंका, धुआंधार छापे करोड़ों, अब हाफ सेंचुरी से रह गई इंचभर दूर
मंगलवार को 'द वन' का बजा डंका, 5वें दिन कमा डाले इतने करोड़
बॉलीवुड
एक्टर्स के लेट आने पर शूटिंग नहीं करते थे ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश खन्ना ने इनके लिए घटा दी थी अपनी फीस
जब धर्मेंद्र से परेशान हुए ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश खन्ना ने इनके लिए घटा दी थी अपनी फीस
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' ने मंगलवार को 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, 'द वन' ने भी किया धमाका
'द पैराडाइज' ने मंगलवार को 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, 'द वन' ने भी किया धमाका
बॉलीवुड
करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था
करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर
मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'
जम्मू और कश्मीर
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
इंडिया
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब
इंडिया
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
जम्मू: कठुआ में CISF कर्मियों के बीच फायरिंग, 4 जवानों की मौत
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget