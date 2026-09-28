iPhone 18 Pro Max में छिपी है बड़ी कमी! हाथ में उठाते ही समझ आएगी ये दिक्कत

iPhone 17 Pro Max का वजन 233 ग्राम था. यानी नए मॉडल में 16 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. BGR के मुताबिक यह iPhone 18 Pro Max को अब तक का सबसे भारी नॉन-फोल्डिंग iPhone बनाता है. 16 ग्राम का अंतर कागज पर छोटा लग सकता है लेकिन इतने बड़े फोन को लगातार हाथ में पकड़कर इस्तेमाल करने पर यह अंतर महसूस हो सकता है. खासकर अगर कोई यूजर लंबे समय तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, वीडियो देखता है या गेमिंग करता है तो भारी फोन की वजह से हाथ और कलाई पर ज्यादा दबाव महसूस हो सकता है.