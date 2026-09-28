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iPhone 18 Pro Max में छिपी है बड़ी कमी! हाथ में उठाते ही समझ आएगी ये दिक्कत
iPhone 18 Pro Max के प्रीमियम फीचर्स के बीच इसकी एक कमी यूजर्स को परेशान कर सकती है. जानें फोन की कौन-सी खासियत ही इसके लिए दिक्कत बन सकती है.
Apple का नया iPhone 18 Pro Max कई बड़े अपग्रेड के साथ आया है. इसमें नया A20 Pro चिप, बेहतर कैमरा सिस्टम, ज्यादा बैटरी बैकअप और बड़ा Vapor Chamber जैसे बदलाव किए गए हैं. शुरुआती रिव्यू में फोन के प्रदर्शन और कैमरा को लेकर काफी चर्चा है. लेकिन इसकी एक ऐसी कमी भी सामने आई है जिसका असर रोजाना फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को महसूस हो सकता है फोन का बढ़ा हुआ वजन.
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Published at : 28 Sep 2026 04:31 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro Max
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