iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब बिना SIM कार्ड के भी चलेगा इंटरनेट, Apple और SpaceX की बड़ी डील से मचेगा धमाल

दूसरी ओर, SpaceX भी अपने नए Starlink satellites पर काम कर रहा है, जो Apple की मौजूदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हैं. इससे दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप तकनीकी रूप से और भी मजबूत बन जाएगी. अगर यह डील तय हो जाती है तो दुनिया के उन इलाकों में भी इंटरनेट इस्तेमाल करना संभव होगा, जहां आज तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है. हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Apple यह फीचर सिर्फ अपने Pro Models में ही शामिल करेगा.