iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब बिना SIM कार्ड के भी चलेगा इंटरनेट, Apple और SpaceX की बड़ी डील से मचेगा धमाल
Apple-SpaceX: सोचिए, अगर आप अपने iPhone पर बिना सिम कार्ड डाले भी हाई-स्पीड इंटरनेट चला सकें तो कैसा होगा? जल्द ही यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है.
सोचिए, अगर आप अपने iPhone पर बिना सिम कार्ड डाले भी हाई-स्पीड इंटरनेट चला सकें तो कैसा होगा? जल्द ही यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple अपने अगले फ्लैगशिप मॉडल iPhone 18 Pro में ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जिससे यूजर्स बिना नेटवर्क या सिम के भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. यह संभव होगा Starlink Internet Connection के जरिए जिसके लिए Apple ने SpaceX के साथ साझेदारी की बातचीत शुरू कर दी है.
Published at : 28 Oct 2025 10:06 AM (IST)
