iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब बिना SIM कार्ड के भी चलेगा इंटरनेट, Apple और SpaceX की बड़ी डील से मचेगा धमाल

Apple-SpaceX: सोचिए, अगर आप अपने iPhone पर बिना सिम कार्ड डाले भी हाई-स्पीड इंटरनेट चला सकें तो कैसा होगा? जल्द ही यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Apple-SpaceX: सोचिए, अगर आप अपने iPhone पर बिना सिम कार्ड डाले भी हाई-स्पीड इंटरनेट चला सकें तो कैसा होगा? जल्द ही यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है.

सोचिए, अगर आप अपने iPhone पर बिना सिम कार्ड डाले भी हाई-स्पीड इंटरनेट चला सकें तो कैसा होगा? जल्द ही यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple अपने अगले फ्लैगशिप मॉडल iPhone 18 Pro में ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जिससे यूजर्स बिना नेटवर्क या सिम के भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. यह संभव होगा Starlink Internet Connection के जरिए जिसके लिए Apple ने SpaceX के साथ साझेदारी की बातचीत शुरू कर दी है.

Apple पहले भी iPhone 14, iPhone 15 और iPhone 16 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर दे चुका है लेकिन उससे केवल इमरजेंसी SOS मैसेज भेजे जा सकते थे इंटरनेट ब्राउज़िंग संभव नहीं थी. अब कंपनी इस सीमित फीचर को एक बड़े अपग्रेड में बदलने की योजना बना रही है.
Apple पहले भी iPhone 14, iPhone 15 और iPhone 16 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर दे चुका है लेकिन उससे केवल इमरजेंसी SOS मैसेज भेजे जा सकते थे इंटरनेट ब्राउज़िंग संभव नहीं थी. अब कंपनी इस सीमित फीचर को एक बड़े अपग्रेड में बदलने की योजना बना रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में ऐसा हार्डवेयर अपग्रेड होगा जो डायरेक्ट सैटेलाइट 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि भविष्य में यूजर्स को इंटरनेट चलाने के लिए किसी सिम कार्ड, नेटवर्क टावर या वाई-फाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में ऐसा हार्डवेयर अपग्रेड होगा जो डायरेक्ट सैटेलाइट 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि भविष्य में यूजर्स को इंटरनेट चलाने के लिए किसी सिम कार्ड, नेटवर्क टावर या वाई-फाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.
दूसरी ओर, SpaceX भी अपने नए Starlink satellites पर काम कर रहा है, जो Apple की मौजूदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हैं. इससे दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप तकनीकी रूप से और भी मजबूत बन जाएगी. अगर यह डील तय हो जाती है तो दुनिया के उन इलाकों में भी इंटरनेट इस्तेमाल करना संभव होगा, जहां आज तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है. हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Apple यह फीचर सिर्फ अपने Pro Models में ही शामिल करेगा.
दूसरी ओर, SpaceX भी अपने नए Starlink satellites पर काम कर रहा है, जो Apple की मौजूदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हैं. इससे दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप तकनीकी रूप से और भी मजबूत बन जाएगी. अगर यह डील तय हो जाती है तो दुनिया के उन इलाकों में भी इंटरनेट इस्तेमाल करना संभव होगा, जहां आज तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है. हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Apple यह फीचर सिर्फ अपने Pro Models में ही शामिल करेगा.
फिलहाल Apple सैटेलाइट सर्विस के लिए Globalstar कंपनी पर निर्भर है, लेकिन खबरों के मुताबिक Globalstar की जल्द ही बिक्री हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग 84,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. ऐसे में Apple को एक नए भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है और इस लिहाज़ से SpaceX इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प साबित हो सकता है.
फिलहाल Apple सैटेलाइट सर्विस के लिए Globalstar कंपनी पर निर्भर है, लेकिन खबरों के मुताबिक Globalstar की जल्द ही बिक्री हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग 84,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. ऐसे में Apple को एक नए भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है और इस लिहाज़ से SpaceX इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प साबित हो सकता है.
अगर यह फीचर लॉन्च होता है, तो भारत के यूजर्स के लिए भी यह बड़ी खुशखबरी होगी. Starlink पहले से ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है जिसका मकसद ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है. ऐसे में Apple और SpaceX की यह साझेदारी भारत में भी कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकती है.
अगर यह फीचर लॉन्च होता है, तो भारत के यूजर्स के लिए भी यह बड़ी खुशखबरी होगी. Starlink पहले से ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है जिसका मकसद ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है. ऐसे में Apple और SpaceX की यह साझेदारी भारत में भी कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकती है.
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो iPhone 18 Pro वह पहला स्मार्टफोन बन सकता है जो बिना सिम कार्ड या नेटवर्क के भी इंटरनेट चलाने की आज़ादी देगा और यह मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति साबित हो सकती है.
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो iPhone 18 Pro वह पहला स्मार्टफोन बन सकता है जो बिना सिम कार्ड या नेटवर्क के भी इंटरनेट चलाने की आज़ादी देगा और यह मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति साबित हो सकती है.
Published at : 28 Oct 2025 10:06 AM (IST)
