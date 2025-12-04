केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद चौंकाने वाला और खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो जन्मदिन के जश्न का है, लेकिन दोस्तों की लापरवाही और गलत मजाक के कारण बड़ा हादसा होते-होते बच गया. वीडियो देखकर लोग डर और हैरानी से भर गए हैं. यह वीडियो युवाओं को एक बड़ी चेतावनी भी देता है कि मजाक कभी भी किसी की जान से खेलने जैसा नहीं होना चाहिए.

दोस्तों ने केक के अंदर छिपा दिए पटाखे

वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ दोस्त अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाते हैं. जन्मदिन का माहौल खुशियों से भरा होता है, लेकिन दोस्तों की नीयत सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं थी. उन्होंने दुकानदार से खरीदे गए केक में अंदर एक बड़ी पटाखों की लड़ी छिपा दी थी. इसे अच्छी तरह क्रीम से ढक दिया गया था ताकि किसी को शक न हो.

सब लोग हंसते-मुस्कुराते बर्थडे बॉय को केक काटने के लिए बुलाते हैं. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन असली खतरा केक के भीतर छिपा बैठा था.

मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका

जैसे ही बर्थडे बॉय आगे बढ़कर केक पर लगी मोमबत्ती जलाता है, तभी एक भयानक दृश्य सामने आता है. मोमबत्ती की लौ केक के अंदर छिपे पटाखों से टकराती ही जोरदार विस्फोट होता है. पूरा केक आग के गोले में बदल जाता है. धुआं और चिंगारियां ऐसे निकलती हैं जैसे कोई पटाखा बम फट गया हो.

विस्फोट इतना तेज था कि वहां मौजूद लोग डरकर तुरंत पीछे की ओर भाग जाते हैं. जन्मदिन मनाने वाला लड़का भी किसी तरह बचता है. यह हादसा बेहद गंभीर हो सकता था. चेहरा जलना, आंखों में चोट लगना या कपड़ों में आग लगना,लेकिन किस्मत से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई.

लोगों ने बताया खतरनाक और गैरजिम्मेदार मजाक

इंस्टाग्राम पर ganesh_shinde8169 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया यह वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखा जा चुका है. ज्यादातर यूजर्स इस हरकत पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसे "जानलेवा मजाक" बता रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, ये दोस्त नहीं, दुश्मन होते हैं जो ऐसा मजाक करते हैं. एक अन्य ने चेतावनी दी, ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हैं. कई लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया के चक्कर में युवा ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं जो जीवनभर पछतावे का कारण बन सकते हैं.