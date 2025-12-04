आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम

Aadhaar-UAN Linking: यह साल खत्म होने वाला है और इसके साथ ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो रही हैं. कुछ डेडलाइन तो चुपचाप निकल भी गईं. इन्हीं में आधार और UAN लिंकिंग की डेडलाइन भी शामिल है. जो अब खत्म हो चुकी है. EPFO ने इस बारे में कह दिया है कि अब इसकी डेट में आगे कोई बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली. मतलब कि जिन नियोक्ताओं ने लिंकिंग नहीं कराई. वह अब नवंबर 2025 से यह काम नहीं कर पाएंगे. चलिए आपको बताते हैं इसका किस काम पर असर पड़ेगा.

ECR फाइलिंग नहीं हो पाएगी

आधार और UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म होने के बाद जिन नियोक्ताओं ने लिंकिंग नहीं कराई. वह अब नवंबर 2025 से ECR फाइल कर पाएंगे. आपको बता दें ECR एक डिजिटल डाॅक्यूमेंट है. जिसमें हर महीने कर्मचारियों के योगदान और भुगतान की पूरी डिटेल EPFO को भेजी जाती है. आधार और UAN लिंक न होने पर यह फाइल ही सबमिट नहीं होगी.

इसका मतलब नियोक्ता का पूरा PF सिस्टम ठप पड़ सकता है. EPFO ने काफी बार हिदायतें दीं. तो टाइम लिमिट को भी बढ़ाया. लेकिन अब वह कह चुका है कि मौका काफी दिया जा चुका है. डेडलाइन खत्म होने के बाद राहत की उम्मीद बची नहीं है. इसलिए जिनकी लिंकिंग पेंडिंग है. वह मुश्किल में पड़ सकते हैं.

किन सेक्टर्स पर होगा ज्यादा असर?

यह फैसला पूरे देश के लिए लागू है. लेकिन असर कुछ खास इलाकों और सेक्टरों में ज्यादा दिखेगा. उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में काम करने वाले नियोक्ताओं को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है. इनके अलावा बीड़ी निर्माण, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल, और चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, जूट, रबर जैसे प्लांटेशन उद्योग भी सीधे दायरे में आते हैं.

आधार UAN लिंकिंग कैसे करें?

अब आखिरी और सबसे काम की बात. अगर किसी वजह से आपका आधार अभी तक UAN से लिंक नहीं है. तो इसे तुरंत ऑनलाइन किया जा सकता है. EPFO Unified Portal में लॉगिन करें. फिर Manage में जाकर KYC चुनें, Aadhaar सेलेक्ट करें, नंबर डालें और सेव कर दें.

लिंकिंग स्टेटस चेक करने का तरीका

अपनी लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए Member Sewa Portal पर लॉगिन करें और KYC सेक्शन खोलें. अगर आधार Verified Documents में दिख रहा है, तो सब ठीक है. नहीं दिख रहा है तो देरी न करें, वरना आगे PF से जुड़े कई काम रुक सकते हैं.

