इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार (4 दिसंबर, 2025) को भारत के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. चार साल बाद यह पुतिन का भारत दौरा है. उनके इस दौरे को भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें व्यापार, रक्षा और ऊर्जा को लेकर कई अहम समझौते होने हैं. व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की बातें पूरी दुनिया करती है. अगस्त में चीन में हुए एससीओ समिट में भी दोनों नेता जिस गर्मजोशी से मिले, उसने बहुत से देशों की बेचैनी बढ़ा दी थी. अब फिर जब दोनों नेता मुलाकात करने वाले हैं तो कई देशों की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हैं.

अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और यूक्रेन की खास तौर पर पुतिन के दौरे पर नजर है. पुतिन के दौरे से कुछ दिन पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर आई थी. भारत की जीडीपी जुलाई से सितंबर में 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी है. इस समय भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि रूस नौवें नंबर पर है. रूस की जीडीपी 2.54 ट्रिलियन डॉलर है.

अब रूसी करेंसी और भारतीय रुपये की तुलना करें तो इसमें बहुत मामूली सा अंतर है. Xe कंवर्टर के अनुसार एक रूसी रूबल की वैल्यू भारत में 1.16 रुपये के बराबर है, यानी दोनों में सिर्फ 16 पैसे का ही अंतर है. रूसी रूबल की कीमत भारतीय रुपये से 16 पैसे ज्यादा है. भारत का एक रुपया वहां 0.85 रूसी रूबल के बराबर है. डॉलर से तुलना की जाए तो एक डॉलर की कीमत 77.20 रूसी रूबल के बराबर है, जबकि एक डॉलर भारत में 90 रुपये के बराबर है.

व्लादिमीर पुतिन आखिरी बार साल 2021 में भारत आए थे. वह भारत-रूस एनुअल समिट के लिए यहां आए थे. हालांकि, पुतिन और पीएम मोदी इसी साल अगस्त में चीन के शहर तियांजिन में मिले थे. 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ समिट हुआ था, जिसमें पुतिन, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती की खूब चर्चा हुई थी. तीनों साथ में हंसते, मजाक करते और गले मिलते नजर आए थे.