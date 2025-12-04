महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक ओर जहां इन तीनों दलों के नेता एक दूसरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं तीनों दलों के नेता इन्हीं पार्टियों में से किसी में शामिल हो रहे हैं.

बीते दिनों राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति के अन्य घटक दलों को चेताया था कि वह उनकी पार्टी के नेताओं को अपने साथ न लाएं. इसके बावजूद भी बुधवार को बीजेपी ने विकास देसले और अभिजीत थरवाल को पार्टी में शामिल कराया. यह दोनों नेता डोंबीवली से आते हैं.

शिवसेना नेताओं के बीजेपी में शमिल होने के बाद पार्टी नेता और विधायक राजेश मोरे ने एक प्रेस वार्ता की. उन्होंने इस प्रेस वार्ता में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पर निशाना साधा. उन्होंने चव्हाण पर महायुति गठबंधन की नीतियों और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए. मोरे ने सख्त लहजे में बीजेपी द्वारा शिवसेना नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर आपत्ति जताई.

इसी प्रेस वार्ता में शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष राजेश कदम ने आरोप लगाए कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष शिवेसना नेताओं के घर जाकर उन्हें दल छोड़ने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं.

बीजेपी ने शिवसेना पर लगाए आरोप

उधर, शिवसेना की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी की कल्याण इकाई के अध्यक्ष नंदू परब ने शिवेसना सांसद श्रीकांत शिंदे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सबसे पहले उन्होंने कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति के नियमों और नीति को ताक पर रखा.

परब ने दावा किया कि दोनों दलों के नेताओ द्वारा नियमों और नीतियों पर सहमत होने के बावजूद शिवसेना ने अंबरनाथ में रॉसलिन फर्नांडिज को को पार्टी में शामिल करा के नियमों को तोड़ा.

परब ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि अब और किसी शिवसेना नेता को पार्टी में शामिल न कराया जाए. हालांकि उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि अगर शिवसेना ने दोबारा किसी पार्टी के नेता को अपने साथ शामिल किया तो बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी.