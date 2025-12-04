सनी देओल के कितने बच्चे हैं? लाइम लाइट से दूर रहकर बीवी क्या करती है? जानें सब कुछ

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. फिर चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. उनके बारे में फैंस सब कुछ जानना चाहते हैं. सनी देओल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उसे लाइमलाइट से दूर ही रखना पसंद करते थे. अब उनके दोनों बच्चे इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं मगर उनकी पत्नी पूजा देओल अभी भी लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं. आइए आपको सनी देओल की फैमिली के बारे में बताते हैं.

क्या करती हैं सनी देओल की पत्नी

सनी देओल ने पूजा देओल से साल 1984 शादी की थी. ये शादी चुपचाप हुई थी. उनकी पहली फिल्म 1983 में बेताब आई थी. पहली फिल्म के बाद ही सनी ने पूजा से शादी कर ली थी. ये शादी लंदन में हुई थी मगर इसे लंबे समय तक चुपाकर रखा गया था. उनकी शादी की इंडस्ट्री में किसी को भनक भी नहीं लगी थी.

सनी देओल की पत्नी राज घराने से ताल्लुक रखती हैं. उनका असली नाम लिंडा महल है. के पिता कृष्णा राज महल भारतीय मूल के थे जबकि मां जून ब्रिटिश मूल की थीं. सनी देओल की पत्नी लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं. बेटे करण देओल की शादी में उनकी काफी सारी तस्वीरें सामने आईं थीं. जिसके बाद से वो चर्चा में आ गई थीं. पूजा फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव हैं. बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने यमला पगला दीवाना 2 की स्क्रिप्ट लिखी थी. उन्हें क्रेडिट भी दिया गया था मगर उनके असली नाम लिंडा से.

कितने बच्चों के पिता हैं सनी

सनी देओल और पूजा देओल के दो बेटे हैं. उनके बेटे करण और राजवीर दोनों ही इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं मगर अपने पिता जैसी पहचान नहीं बना पाए हैं. करण की दो फिल्में आ चुकी हैं मगर वो खास कमाल नहीं दिखा पाईं. वहीं राजवीर ने डेब्यू कर लिया है और उसके बाद से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है.

