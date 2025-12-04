क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
IND VS SA: रायपुर वनडे में क्विंटन डीकॉक 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हुए. जिसपर विराट कोहली ने मजेदार अंदाज में जश्न मनाया और उनका ये रिएक्शन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
India Vs South Africa ODI Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 3 दिसंबर, 2025 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरा मैच विराट कोहली के नाम रहा. पहले विराट ने 93 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेली, इसके बाद जब टीम इंडिया फील्डिंग करने ग्राउंड पर उतरी तब कोहली स्टेडियम में मौजूद 65 हजार दर्शकों को भी एंटरटेन करते नजर आए. वहीं अब उनका सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
डिकॉक के आउट होने पर विराट ने किया मजेदार जश्न
टीम इंडिया के 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही. इस दौरान साउथ अफ्रीका के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज पांचवें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने. डीकॉक 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर 30 गज के अंदर मिड-ऑन पर खड़े वाशिंगटन सुंदर को हवाई कैच थमा बैठे. सुंदर ने जैसे ही कैच पूरा किया कैमरा विराट कोहली पर फोकस हुआ, तब ही विराट का मस्ती भरा सेलिब्रेशन टीवी में कैद हो गया.
विराट का सेलिब्रेशन क्यों हो रहा वायरल?
विराट कोहली ने हाथों को सांप की तरह बनाकर मशहूर ‘बाबा जी का ठुल्लू’ पोज किया. कॉमेडियन कपिल शर्मा इस तरह के इशारे से अक्सर लोगों को हंसाने का काम करते आए हैं. ये इशारा उन्होंने ही फेमस किया है.
वनडे में विराट ने बनाया 53वां शतक
टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रायपुर वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का 53वां शतक लगाया. इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट के नाम है. वहीं विराट ने रांची वनडे में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया था.
