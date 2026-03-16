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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबंद पड़ा मोबाइल नंबर भी फिर से ऐसे हो जाएगा चालू! मिलेगी 90 दिन की वैलिडिटी, जानिए आसान तरीका

बंद पड़ा मोबाइल नंबर भी फिर से ऐसे हो जाएगा चालू! मिलेगी 90 दिन की वैलिडिटी, जानिए आसान तरीका

Mobile Number Activation: कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल नंबर का समय पर रिचार्ज नहीं करा पाते और कुछ समय बाद उनका सिम बंद हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 08:47 AM (IST)
Mobile Number Activation: कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल नंबर का समय पर रिचार्ज नहीं करा पाते और कुछ समय बाद उनका सिम बंद हो जाता है.

कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल नंबर का समय पर रिचार्ज नहीं करा पाते और कुछ समय बाद उनका सिम बंद हो जाता है. अगर नंबर लंबे समय तक बंद रहता है तो टेलीकॉम कंपनी उसे किसी दूसरे ग्राहक को जारी भी कर सकती है. ऐसे में उस नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट, दस्तावेज या ऑनलाइन सेवाओं को लेकर परेशानी खड़ी हो जाती है. लेकिन अब ऐसे यूजर्स के लिए राहत की खबर है.

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अगर आपका मोबाइल नंबर Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) का है और वह रिचार्ज न होने की वजह से बंद हो गया है, तो उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है. कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसके जरिए बंद पड़े नंबर को फिर से एक्टिव किया जा सकता है और साथ में लंबी वैधता भी मिलती है.
अगर आपका मोबाइल नंबर Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) का है और वह रिचार्ज न होने की वजह से बंद हो गया है, तो उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है. कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसके जरिए बंद पड़े नंबर को फिर से एक्टिव किया जा सकता है और साथ में लंबी वैधता भी मिलती है.
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कंपनी के इस खास ऑफर के तहत यूजर्स करीब 449 रुपये का रिचार्ज कराकर अपने बंद सिम को फिर से सक्रिय कर सकते हैं. इस प्लान के साथ लगभग 90 दिनों की वैधता दी जाती है, जिससे ग्राहकों को लंबे समय तक नंबर चालू रखने की सुविधा मिलती है.
कंपनी के इस खास ऑफर के तहत यूजर्स करीब 449 रुपये का रिचार्ज कराकर अपने बंद सिम को फिर से सक्रिय कर सकते हैं. इस प्लान के साथ लगभग 90 दिनों की वैधता दी जाती है, जिससे ग्राहकों को लंबे समय तक नंबर चालू रखने की सुविधा मिलती है.
Published at : 16 Mar 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Mobile Number Activation

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