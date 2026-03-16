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बंद पड़ा मोबाइल नंबर भी फिर से ऐसे हो जाएगा चालू! मिलेगी 90 दिन की वैलिडिटी, जानिए आसान तरीका
Mobile Number Activation: कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल नंबर का समय पर रिचार्ज नहीं करा पाते और कुछ समय बाद उनका सिम बंद हो जाता है.
कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मोबाइल नंबर का समय पर रिचार्ज नहीं करा पाते और कुछ समय बाद उनका सिम बंद हो जाता है. अगर नंबर लंबे समय तक बंद रहता है तो टेलीकॉम कंपनी उसे किसी दूसरे ग्राहक को जारी भी कर सकती है. ऐसे में उस नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट, दस्तावेज या ऑनलाइन सेवाओं को लेकर परेशानी खड़ी हो जाती है. लेकिन अब ऐसे यूजर्स के लिए राहत की खबर है.
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Published at : 16 Mar 2026 08:47 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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