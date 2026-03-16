बंद पड़ा मोबाइल नंबर भी फिर से ऐसे हो जाएगा चालू! मिलेगी 90 दिन की वैलिडिटी, जानिए आसान तरीका

अगर आपका मोबाइल नंबर Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) का है और वह रिचार्ज न होने की वजह से बंद हो गया है, तो उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है. कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसके जरिए बंद पड़े नंबर को फिर से एक्टिव किया जा सकता है और साथ में लंबी वैधता भी मिलती है.