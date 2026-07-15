फोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका

इसके अलावा आज कल क्लाउड स्टोरेज भी काफी ट्रेंडिंग में हैं जहां लोग अपनी जरुरी फाइलें सेव करके रखते हैं. अगर आपके फोन में हजारों फोटो और वीडियो हैं तो उन्हें क्लाउड स्टोरेज पर सेव करना सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके अलावा Google Photos, OneDrive या iCloud जैसी सर्विसेज में बैकअप लेने के बाद फोन से लोकल कॉपी हटाई जा सकती हैं. इससे फोन की इंटरनल स्टोरेज काफी हद तक खाली हो जाती है.