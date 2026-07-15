एक्सप्लोरर
फोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका
Tech Tips: आज कल क्लाउड स्टोरेज भी काफी ट्रेंडिंग में हैं जहां लोग अपनी जरुरी फाइलें सेव करके रखते हैं.
स्मार्टफोन ने लोगों के काम करने के तरीके को काफी हद तक आसान बना दिया है. अब लोग स्मार्टफोन में वीडियो से लेकर फोटोज और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेव करके रखते हैं. ऐसे में अक्सर देखा गया है कि लोगों के फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है. अब स्टोरेज को बढ़ाने के लिए कई बार लोगों को अलग से एसडी कार्ड का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना किसी एसडी कार्ड के भी अपने फोन की स्टोरेज को आसानी से बढ़ा सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Jul 2026 06:55 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब आप जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी आपकी प्रोफाइल फोटो! ज्यादातर लोगों को नहीं पता WhatsApp की ये स्मार्ट ट्रिक
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बिना किसी Discount के भी क्यों धड़ाधड़ लोग खरीद रहे iPhone 17? जानिए क्या है वजह
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Facebook यूजर्स तुरंत बदलें ये Settings, वरना कभी भी Hack हो सकता है आपका अकाउंट!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
क्या आपकी Smartwatch भी कर रही है जासूसी? ऐसे चोरी हो सकता है पर्सनल डेटा
टेक्नोलॉजी
Tower Fan या Pedestal Fan! छोटी जगह के लिए कौन देगा सबसे ज्यादा ठंडक? जानिए एक घंटे में कितनी बिजली होती है खपत
टेक्नोलॉजी
दिनभर स्क्रीन में घुसे रहने वाले लोगों के लिए काम का है 1-2-10 नियम, जान लिया तो नुकसान से बच जाएंगे
टेक्नोलॉजी
एक Rechargeable Battery आखिर कितनी बार चलती है? खरीदने से पहले जान लें ये बात
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion