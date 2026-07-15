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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका

फोन की Storage हो गई फुल? बिना SD Card के भी बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, ये है कमाल का तरीका

Tech Tips: आज कल क्लाउड स्टोरेज भी काफी ट्रेंडिंग में हैं जहां लोग अपनी जरुरी फाइलें सेव करके रखते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 15 Jul 2026 06:55 PM (IST)
Tech Tips: आज कल क्लाउड स्टोरेज भी काफी ट्रेंडिंग में हैं जहां लोग अपनी जरुरी फाइलें सेव करके रखते हैं.

स्मार्टफोन ने लोगों के काम करने के तरीके को काफी हद तक आसान बना दिया है. अब लोग स्मार्टफोन में वीडियो से लेकर फोटोज और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेव करके रखते हैं. ऐसे में अक्सर देखा गया है कि लोगों के फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है. अब स्टोरेज को बढ़ाने के लिए कई बार लोगों को अलग से एसडी कार्ड का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना किसी एसडी कार्ड के भी अपने फोन की स्टोरेज को आसानी से बढ़ा सकते हैं.

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इसके अलावा आज कल क्लाउड स्टोरेज भी काफी ट्रेंडिंग में हैं जहां लोग अपनी जरुरी फाइलें सेव करके रखते हैं. अगर आपके फोन में हजारों फोटो और वीडियो हैं तो उन्हें क्लाउड स्टोरेज पर सेव करना सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके अलावा Google Photos, OneDrive या iCloud जैसी सर्विसेज में बैकअप लेने के बाद फोन से लोकल कॉपी हटाई जा सकती हैं. इससे फोन की इंटरनल स्टोरेज काफी हद तक खाली हो जाती है.
इसके अलावा आज कल क्लाउड स्टोरेज भी काफी ट्रेंडिंग में हैं जहां लोग अपनी जरुरी फाइलें सेव करके रखते हैं. अगर आपके फोन में हजारों फोटो और वीडियो हैं तो उन्हें क्लाउड स्टोरेज पर सेव करना सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके अलावा Google Photos, OneDrive या iCloud जैसी सर्विसेज में बैकअप लेने के बाद फोन से लोकल कॉपी हटाई जा सकती हैं. इससे फोन की इंटरनल स्टोरेज काफी हद तक खाली हो जाती है.
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इसके अलावा अक्सर फोन में कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें महीनों से खोला भी नहीं गया होता है. ऐसे ऐप्स न सिर्फ स्टोरेज घेरते हैं बल्कि बैकग्राउंड में प्रोसेसर और बैटरी का भी इस्तेमाल करते रहते हैं. इसीलिए जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए.
इसके अलावा अक्सर फोन में कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें महीनों से खोला भी नहीं गया होता है. ऐसे ऐप्स न सिर्फ स्टोरेज घेरते हैं बल्कि बैकग्राउंड में प्रोसेसर और बैटरी का भी इस्तेमाल करते रहते हैं. इसीलिए जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए.
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स्मार्टफोन में समय के साथ कैश फाइलें, टेम्पररी डेटा और डाउनलोड की गई बेकार फाइलें जमा हो जाती हैं. फोन के Storage या Files सेक्शन में जाकर इन्हें हटाने से फोन में कुछ स्पेस खाली हो जाता है. इससे बिना किसी जरूरी डेटा को नुकसान पहुंचाए अच्छी-खासी जगह खाली हो सकती है.
स्मार्टफोन में समय के साथ कैश फाइलें, टेम्पररी डेटा और डाउनलोड की गई बेकार फाइलें जमा हो जाती हैं. फोन के Storage या Files सेक्शन में जाकर इन्हें हटाने से फोन में कुछ स्पेस खाली हो जाता है. इससे बिना किसी जरूरी डेटा को नुकसान पहुंचाए अच्छी-खासी जगह खाली हो सकती है.
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इतना ही नहीं, फोन में सबसे ज्यादा स्पेस हाई-क्वालिटी वीडियो और डुप्लीकेट फोटो घेरती हैं. ऐसे में Files ऐप या किसी भरोसेमंद फाइल मैनेजर की मदद से बड़ी फाइलों और डुप्लीकेट फोटोज की पहचान करके उन्हें हटाया जा सकता है. इससे कई GB तक स्टोरेज खाली हो जाएगा.
इतना ही नहीं, फोन में सबसे ज्यादा स्पेस हाई-क्वालिटी वीडियो और डुप्लीकेट फोटो घेरती हैं. ऐसे में Files ऐप या किसी भरोसेमंद फाइल मैनेजर की मदद से बड़ी फाइलों और डुप्लीकेट फोटोज की पहचान करके उन्हें हटाया जा सकता है. इससे कई GB तक स्टोरेज खाली हो जाएगा.
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मैसेजिंग ऐप्स में मिलने वाले फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स धीरे-धीरे आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज भरने लगते हैं. WhatsApp और Telegram की स्टोरेज सेटिंग्स में जाकर बड़े मीडिया फाइलों को हटाएं और ऑटो डाउनलोड फीचर को भी बंद करना ही बेहतर रहता है.
मैसेजिंग ऐप्स में मिलने वाले फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स धीरे-धीरे आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज भरने लगते हैं. WhatsApp और Telegram की स्टोरेज सेटिंग्स में जाकर बड़े मीडिया फाइलों को हटाएं और ऑटो डाउनलोड फीचर को भी बंद करना ही बेहतर रहता है.
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इसके साथ ही कई बार PDF, ZIP फाइलें, स्क्रीनशॉट और दूसरी डाउनलोड की गई फाइलें महीनों तक फोन में पड़ी रहती हैं. Downloads फोल्डर को समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए और जिन फाइल्स की आपको जरूरत नहीं हैं उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए.
इसके साथ ही कई बार PDF, ZIP फाइलें, स्क्रीनशॉट और दूसरी डाउनलोड की गई फाइलें महीनों तक फोन में पड़ी रहती हैं. Downloads फोल्डर को समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए और जिन फाइल्स की आपको जरूरत नहीं हैं उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए.
Published at : 15 Jul 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Storage

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