इन चार तरीकों के अलावा एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है. वे है अपने फोन की स्टोरेज को कभी भी पूरी तरह भरा हुआ मत रखिए. ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फोन की कुल स्टोरेज का कम से कम 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा हमेशा खाली रहना चाहिए. जब स्टोरेज पूरी भर जाती है तो फोन का सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता और यही सबसे बड़ी वजह होती है फोन की स्पीड कम हो जाती है. इसलिए फालतू फोटो, वीडियो और डाउनलोड की गई फाइलों को समय-समय पर गूगल ड्राइव या किसी दूसरी जगह पर सेव करके फोन से हटाते रहिए.