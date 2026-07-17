आपके घर में मौजूद ये 5 गैजेट्स कर रहे आपकी जासूसी? तुरंत करें इंटरनेट से ब्लॉक
Smart Devices: कई पुराने वायरलेस प्रिंटर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं लेकिन उन्हें समय-समय पर अपडेट नहीं मिलते. ऐसे प्रिंटर नेटवर्क में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं.
- स्मार्ट फ्रिज, स्पीकर निजी डेटा एकत्र कर प्राइवेसी को खतरा।
Smart Devices: आज कल स्मार्ट डिवासेज का काफी ट्रेंड चल रहा है. लोग अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर उनके घर के काम को काफी आसान बनाने का काम करते हैं. लेकिन कई बार यही स्मार्ट डिवाइसेज आपकी जासूसी भी करने लगते हैं. जी हां, आज हम आपको घर में मौजूद ऐसे ही 5 स्मार्ट डिवाइसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर की जासूसी करते हैं जिन्हें इंटरनेट से तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए.
सिक्योरिटी कैमरे
आज कल लोग घर की सेफ्टी के लिए होम सिक्योरिटी कैमरों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आपके घर में काफी पुराना सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है जो उसमें भी सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद हो चुका होगा जिसकी मदद से साइबर अटैक का खतरा बढ़ सकता है. इसीलिए ऐसी स्थिति में कैमरे को इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देना ही बेहतर होता है.
पुराने Wi-Fi प्रिंटर
इसके अलावा कई पुराने वायरलेस प्रिंटर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं लेकिन उन्हें समय-समय पर अपडेट नहीं मिलते. ऐसे प्रिंटर नेटवर्क में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं. बता दें कि अगर क्लाउड प्रिंटिंग जैसे फीचरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्हें इंटरनेट से ब्लॉक करके केवल लोकल नेटवर्क पर चलाना ही ज्यादा सेफ माना जाता है.
Smart TV
आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी कई साल पुराना स्मार्ट टीवी मौजूद है तो उसे तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना बेहतर होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अब उस टीवी में कंपनी की ओर से कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेंगे. ऐसे में अब यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. बता दें कि ऐसे टीवी हैकिंग और डेटा चोरी का आसान निशाना बन सकते हैं.
स्मार्ट रेफ्रिजरेटर
घर में मौजूद स्मार्ट फ्रिज भी सेफ नहीं होता है. बता दें कि स्मार्ट फ्रिज, माइक्रोवेव और दूसरे किचन डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट रहकर यूजर्स को कई फीचर्स उपलब्ध कराते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग इन फीचर्स का डेली इस्तेमाल नहीं करते हैं. अगर इनका ऑनलाइन कनेक्शन जरूरी नहीं है तो इन्हें ऑफलाइन रखना साइबर खतरे को कम कर सकता है.
स्मार्ट स्पीकर और वॉयस असिस्टेंट
जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट स्पीकर हमेशा वॉयस कमांड सुनने के लिए तैयार रहते हैं. हालांकि ये केवल वेक वर्ड सुनने के लिए डिजाइन किए जाते हैं लेकिन अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है या लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो इन्हें इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना या माइक्रोफोन म्यूट रखना ही प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है.
स्मार्ट डिवाइस करते हैं जासूसी?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट टीवी, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट स्पीकर और दूसरे IoT डिवाइस लगातार इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. अगर इनमें कोई सिक्योरिटी खामी हो या कमजोर पासवर्ड इस्तेमाल किया गया हो तो साइबर अपराधी इन तक पहुंच सकते हैं. कई डिवाइस यूजर्स की वॉयस कमांड, इस्तेमाल का पैटर्न और अन्य डेटा भी इकट्ठा करते हैं. इसलिए ऐसे गैजेट्स की सेफ्टी पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है.
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