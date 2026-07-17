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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके घर में मौजूद ये 5 गैजेट्स कर रहे आपकी जासूसी? तुरंत करें इंटरनेट से ब्लॉक

आपके घर में मौजूद ये 5 गैजेट्स कर रहे आपकी जासूसी? तुरंत करें इंटरनेट से ब्लॉक

Smart Devices: कई पुराने वायरलेस प्रिंटर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं लेकिन उन्हें समय-समय पर अपडेट नहीं मिलते. ऐसे प्रिंटर नेटवर्क में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Jul 2026 02:55 PM (IST)
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  • स्मार्ट फ्रिज, स्पीकर निजी डेटा एकत्र कर प्राइवेसी को खतरा।

Smart Devices: आज कल स्मार्ट डिवासेज का काफी ट्रेंड चल रहा है. लोग अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर उनके घर के काम को काफी आसान बनाने का काम करते हैं. लेकिन कई बार यही स्मार्ट डिवाइसेज आपकी जासूसी भी करने लगते हैं. जी हां, आज हम आपको घर में मौजूद ऐसे ही 5 स्मार्ट डिवाइसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर की जासूसी करते हैं जिन्हें इंटरनेट से तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए.

सिक्योरिटी कैमरे

आज कल लोग घर की सेफ्टी के लिए होम सिक्योरिटी कैमरों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आपके घर में काफी पुराना सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है जो उसमें भी सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद हो चुका होगा जिसकी मदद से साइबर अटैक का खतरा बढ़ सकता है. इसीलिए ऐसी स्थिति में कैमरे को इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देना ही बेहतर होता है.

पुराने Wi-Fi प्रिंटर

इसके अलावा कई पुराने वायरलेस प्रिंटर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं लेकिन उन्हें समय-समय पर अपडेट नहीं मिलते. ऐसे प्रिंटर नेटवर्क में कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं. बता दें कि अगर क्लाउड प्रिंटिंग जैसे फीचरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्हें इंटरनेट से ब्लॉक करके केवल लोकल नेटवर्क पर चलाना ही ज्यादा सेफ माना जाता है.

Smart TV

आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी कई साल पुराना स्मार्ट टीवी मौजूद है तो उसे तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना बेहतर होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अब उस टीवी में कंपनी की ओर से कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेंगे. ऐसे में अब यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. बता दें कि ऐसे टीवी हैकिंग और डेटा चोरी का आसान निशाना बन सकते हैं.

स्मार्ट रेफ्रिजरेटर

घर में मौजूद स्मार्ट फ्रिज भी सेफ नहीं होता है. बता दें कि स्मार्ट फ्रिज, माइक्रोवेव और दूसरे किचन डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट रहकर यूजर्स को कई फीचर्स उपलब्ध कराते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग इन फीचर्स का डेली इस्तेमाल नहीं करते हैं. अगर इनका ऑनलाइन कनेक्शन जरूरी नहीं है तो इन्हें ऑफलाइन रखना साइबर खतरे को कम कर सकता है.

स्मार्ट स्पीकर और वॉयस असिस्टेंट

जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट स्पीकर हमेशा वॉयस कमांड सुनने के लिए तैयार रहते हैं. हालांकि ये केवल वेक वर्ड सुनने के लिए डिजाइन किए जाते हैं लेकिन अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है या लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो इन्हें इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना या माइक्रोफोन म्यूट रखना ही प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है.

स्मार्ट डिवाइस करते हैं जासूसी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट टीवी, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट स्पीकर और दूसरे IoT डिवाइस लगातार इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. अगर इनमें कोई सिक्योरिटी खामी हो या कमजोर पासवर्ड इस्तेमाल किया गया हो तो साइबर अपराधी इन तक पहुंच सकते हैं. कई डिवाइस यूजर्स की वॉयस कमांड, इस्तेमाल का पैटर्न और अन्य डेटा भी इकट्ठा करते हैं. इसलिए ऐसे गैजेट्स की सेफ्टी पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 17 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Smart Devices TECH NEWS HINDI
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