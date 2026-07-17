Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रीमियम फोन में अब बहुत अधिक आंतरिक स्टोरेज।

Premium Smartphones: आज मार्केट में आपको कई तरह के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे. बजट फ्रेंडली से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन तक आज मार्केट में मौजूद हैं. लोग अपनी जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन खरीदते हैं. लेकिन आज के एडवांस स्मार्टफोन में microSD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है. आइए जानते हैं कि क्यों कंपनियों ने प्रीमियम स्मार्टफोन में माइक्रोएसडी कॉर्ड का स्लॉट देना क्यों बंद कर दिया है.

सिक्योरिटी है कारण

आपको बता दें कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो इंटरनल स्टोरेज में मौजूद डेटा तक पहुंचना आसान नहीं होता है. ऐसे में फोन का लॉक, फिंगरप्रिंट या PIN डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है. जरूरत पड़ने पर फोन को रिमोटली भी वाइप किया जा सकता है.

इसके अलावा microSD कार्ड को कोई भी आसानी से निकालकर दूसरे फोन या कंप्यूटर में लगा सकता है. अगर कार्ड एन्क्रिप्टेड नहीं है तो उसमें मौजूद फोटो, वीडियो और दूसरी फाइलें सीधे एक्सेस की जा सकती हैं.

इंटरनल स्टोरेज ज्यादा तेज

जानकारी के मुताबिक, भले ही 128GB इंटरनल स्टोरेज और 128GB microSD कार्ड की ताकत समान लगे लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. फोन की इंटरनल स्टोरेज की रीड और राइट स्पीड microSD कार्ड के मुकाबले काफी ज्यादा होती है.

यही वजह है कि ऐप्स तेजी से खुलते हैं, गेम्स स्मूद चलते हैं और बड़ी फाइलें कम समय में ट्रांसफर हो जाती हैं. अलग-अलग स्पीड वाले microSD कार्ड होने के कारण डेवलपर्स के लिए सभी डिवाइस पर एक जैसी परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो जाता है. इसी कारण Android के नए वर्जन में ऐप्स को microSD कार्ड पर इंस्टॉल या मूव करने की फीचर भी लगभग खत्म कर दिया है.

क्लाउड स्टोरेज भी बना कारण

बता दें कि यूजर्स को डेटा प्राइवेसी भी आज के समय में काफी जरूरी चीज हो चुकी है. बता दें कि फास्ट इंटरनेट और 5G नेटवर्क के दौर में लोग अपनी फोटो, वीडियो और जरूरी फाइलें Google Drive, Google Photos, iCloud और दूसरे क्लाउड सर्विसेज पर सेव करने लगे हैं.

इससे फोन की इंटरनल स्टोरेज खाली रहती है और डेटा किसी भी डिवाइस से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. क्लाउड स्टोरेज कंपनियों के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन चुकी है क्योंकि इसके लिए यूजर्स मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन लेते हैं.

फोन में पहले से मौजूद ज्यादा स्टोरेज

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ साल पहले स्मार्टफोन्स में केवल 16GB या 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती थी जो आमतौर पर जल्दी भर जाती थी. लेकिन अब आज कल के एडवांस स्मार्टफोन में पहले से ही ज्यादा स्टोरेज दी जाती है जिससे यूजर्स को किसी दूसरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है. आज ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन्स 256GB, 512GB और यहां तक कि 1TB या 2TB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं.

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