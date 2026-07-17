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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास

विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास

रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनके बाद फैंस के बीच नई बहस शुरू हो गई है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जिनको देखने के बाद फैंस के बीच नई बहस शुरू हो गई है.

शेयर की गई तस्वीरों में रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में साथ बैठे नजर आ रहे हैं. एक फोटो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं. कुछ अन्य तस्वीरों में दोनों मैदान के बाहर साथ बैठकर मैच देखते भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बता दें कि इससे पहले ऐसी ही तस्वीर रविचंद्रन अश्विन ने अपने संन्यास की घोषणा से पहले विराट कोहली के साथ साझा किया था. अब उसी तरह रोहित शर्मा भी विराट को गले लगाते नजर आए हैं. तस्वीरें देखकर फैन्स को लग रहा है अब रोहित भी संन्यास का ऐलान करने ही वाले हैं.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है. हालांकि इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, टीम मैनेजमेंट या खुद रोहित शर्मा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यही वजह है कि वायरल तस्वीरों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ फैंस इसे दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच सामान्य मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह किसी बड़े ऐलान से पहले का खास पल भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें- क्या लॉर्ड्स में पलटवार करेंगे रोहित शर्मा? खराब फॉर्म के बावजूद क्यों खत्म नहीं हुई 'हिटमैन' की कहानी

फिलहाल तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल जरूर बढ़ा दी है, लेकिन रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर तस्वीर तभी साफ होगी जब उनकी ओर से या बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा. तब तक ये तस्वीरें चर्चा का बड़ा विषय बनी रहेंगी.

यह भी पढ़ें- स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 17 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin VIRAT KOHLI Rohit SHarma
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