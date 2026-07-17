रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जिनको देखने के बाद फैंस के बीच नई बहस शुरू हो गई है.

शेयर की गई तस्वीरों में रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में साथ बैठे नजर आ रहे हैं. एक फोटो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं. कुछ अन्य तस्वीरों में दोनों मैदान के बाहर साथ बैठकर मैच देखते भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बता दें कि इससे पहले ऐसी ही तस्वीर रविचंद्रन अश्विन ने अपने संन्यास की घोषणा से पहले विराट कोहली के साथ साझा किया था. अब उसी तरह रोहित शर्मा भी विराट को गले लगाते नजर आए हैं. तस्वीरें देखकर फैन्स को लग रहा है अब रोहित भी संन्यास का ऐलान करने ही वाले हैं.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है. हालांकि इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, टीम मैनेजमेंट या खुद रोहित शर्मा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यही वजह है कि वायरल तस्वीरों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ फैंस इसे दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच सामान्य मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह किसी बड़े ऐलान से पहले का खास पल भी हो सकता है.

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फिलहाल तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल जरूर बढ़ा दी है, लेकिन रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर तस्वीर तभी साफ होगी जब उनकी ओर से या बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा. तब तक ये तस्वीरें चर्चा का बड़ा विषय बनी रहेंगी.

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