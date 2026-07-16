INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीHow to Detect Wi-Fi Hack: कहीं आपका Wi-Fi हैक तो नहीं हो गया है? घर बैठे ऐसे करें पता

How to Detect Wi-Fi Hack: कहीं आपका Wi-Fi हैक तो नहीं हो गया है? घर बैठे ऐसे करें पता

How to Detect Wi-Fi Hack: अगर आपका इंटरनेट बिना वजह धीमा हो गया है या कोई अनजान डिवाइस आपके Wi-Fi से जुड़ा है, तो यह हैकिंग का संकेत हो सकता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Jul 2026 04:05 AM (IST)
How to Detect Wi-Fi Hack: अगर आपका इंटरनेट बिना वजह धीमा हो गया है या कोई अनजान डिवाइस आपके Wi-Fi से जुड़ा है, तो यह हैकिंग का संकेत हो सकता है.

आजकल लगभग हर घर में Wi-Fi का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनका Wi-Fi कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा. अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका Wi-Fi चुपचाप हैक हो जाता है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती. ऐसे में उनका इंटरनेट स्लो हो जाता है, डेटा जल्दी खत्म होने लगता है और कई बार तो निजी जानकारी तक खतरे में पड़ सकती है. 

1/6
ज्यादातर लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि ऐसे में वे क्या करें. ऐसे में आपको जान कर खुशी होगी कि आप घर बैठे ही आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका Wi-Fi हैक तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया है तो इससे कैसे बचा जाए. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 
ज्यादातर लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि ऐसे में वे क्या करें. ऐसे में आपको जान कर खुशी होगी कि आप घर बैठे ही आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका Wi-Fi हैक तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया है तो इससे कैसे बचा जाए. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 
2/6
सबसे पहली और आसान पहचान यह है कि अगर आपका इंटरनेट बिना किसी वजह के अचानक बहुत धीमा चलने लगे, तो यह इशारा हो सकता है कि आपका Wi-Fi कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है.  इसके अलावा अगर आपका मोबाइल डेटा प्लान हर महीने तय समय से पहले ही खत्म होने लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है. कई बार राउटर की लाइट भी बिना वजह लगातार झपकती रहती है, जबकि आपके घर में कोई डिवाइस इस्तेमाल में नहीं होता.  अगर आपको ऐसी चीजें दिखें तो समझ जाइए कि आपका wifi हैक हो गया है. 
सबसे पहली और आसान पहचान यह है कि अगर आपका इंटरनेट बिना किसी वजह के अचानक बहुत धीमा चलने लगे, तो यह इशारा हो सकता है कि आपका Wi-Fi कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है.  इसके अलावा अगर आपका मोबाइल डेटा प्लान हर महीने तय समय से पहले ही खत्म होने लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है. कई बार राउटर की लाइट भी बिना वजह लगातार झपकती रहती है, जबकि आपके घर में कोई डिवाइस इस्तेमाल में नहीं होता.  अगर आपको ऐसी चीजें दिखें तो समझ जाइए कि आपका wifi हैक हो गया है. 
3/6
Wi-Fi हैक हुआ है या नहीं, यह पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है राउटर के एडमिन पैनल में जाकर देखना. इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में राउटर का IP एड्रेस डालना होता है, जो आमतौर पर 192.168.1.1 या 192.168.0.1 होता है.  यह जानकारी आपके राउटर के पीछे लिखी होती है. 
Wi-Fi हैक हुआ है या नहीं, यह पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है राउटर के एडमिन पैनल में जाकर देखना. इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में राउटर का IP एड्रेस डालना होता है, जो आमतौर पर 192.168.1.1 या 192.168.0.1 होता है.  यह जानकारी आपके राउटर के पीछे लिखी होती है. 
4/6
फिर राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको कनेक्टेड डिवाइसेज या अटैच्ड डिवाइसेज नाम का एक ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करते ही आपको उन सभी डिवाइस की लिस्ट दिख जाएगी, जो इस समय आपके Wi-Fi से जुड़े हुए हैं. अब आपको ध्यान से देखना है कि इस लिस्ट में सिर्फ वही डिवाइस हैं, जो आपके घर के हैं या नहीं. अगर कोई ऐसा नाम या डिवाइस दिखे जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, तो समझ लीजिए कि कोई बाहरी व्यक्ति आपका Wi-Fi का इस्तेमाल कर रहा है. 
फिर राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको कनेक्टेड डिवाइसेज या अटैच्ड डिवाइसेज नाम का एक ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करते ही आपको उन सभी डिवाइस की लिस्ट दिख जाएगी, जो इस समय आपके Wi-Fi से जुड़े हुए हैं. अब आपको ध्यान से देखना है कि इस लिस्ट में सिर्फ वही डिवाइस हैं, जो आपके घर के हैं या नहीं. अगर कोई ऐसा नाम या डिवाइस दिखे जिसे आप पहचान नहीं पा रहे, तो समझ लीजिए कि कोई बाहरी व्यक्ति आपका Wi-Fi का इस्तेमाल कर रहा है. 
5/6
अगर आपको कोई अनजान डिवाइस दिखे, तो सबसे पहला काम यह करें कि अपना Wi-Fi पासवर्ड बदल दें. पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि वे पहले पासवर्ड के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुशकिल हो,  ताकि उसे आसानी से कोई अंदाजा न लगा सके.  इसके साथ ही अपने Wi-Fi का नाम यानी SSID भी बदल दें, ताकि पहले जुड़े हुए अनजान डिवाइस अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएं. 
अगर आपको कोई अनजान डिवाइस दिखे, तो सबसे पहला काम यह करें कि अपना Wi-Fi पासवर्ड बदल दें. पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि वे पहले पासवर्ड के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुशकिल हो,  ताकि उसे आसानी से कोई अंदाजा न लगा सके.  इसके साथ ही अपने Wi-Fi का नाम यानी SSID भी बदल दें, ताकि पहले जुड़े हुए अनजान डिवाइस अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएं. 
6/6
पासवर्ड बदलने के साथ-साथ कुछ और सुरक्षा सेटिंग्स पर भी ध्यान देना जरूरी है. सबसे पहले यह देखें कि आपके राउटर में WPA2 या WPA3 एन्क्रिप्शन ऑन है या नहीं, क्योंकि यह पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा राउटर की WPS सुविधा को बंद कर दें, क्योंकि इसी के जरिए ज्यादातर  Wi-Fi आसानी से हैक होता है.  
पासवर्ड बदलने के साथ-साथ कुछ और सुरक्षा सेटिंग्स पर भी ध्यान देना जरूरी है. सबसे पहले यह देखें कि आपके राउटर में WPA2 या WPA3 एन्क्रिप्शन ऑन है या नहीं, क्योंकि यह पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा राउटर की WPS सुविधा को बंद कर दें, क्योंकि इसी के जरिए ज्यादातर  Wi-Fi आसानी से हैक होता है.  
Published at : 16 Jul 2026 04:05 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Wi-Fi Hacked

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Smartwatch Privacy: क्या आपकी Smartwatch भी कर रही है जासूसी? ऐसे चोरी हो सकता है पर्सनल डेटा
क्या आपकी Smartwatch भी कर रही है जासूसी? ऐसे चोरी हो सकता है पर्सनल डेटा
टेक्नोलॉजी
Tower Fan या Pedestal Fan! छोटी जगह के लिए कौन देगा सबसे ज्यादा ठंडक? जानिए एक घंटे में कितनी बिजली होती है खपत
Tower Fan या Pedestal Fan! छोटी जगह के लिए कौन देगा सबसे ज्यादा ठंडक? जानिए एक घंटे में कितनी बिजली होती है खपत
टेक्नोलॉजी
दिनभर स्क्रीन में घुसे रहने वाले लोगों के लिए काम का है 1-2-10 नियम, जान लिया तो नुकसान से बच जाएंगे
दिनभर स्क्रीन में घुसे रहने वाले लोगों के लिए काम का है 1-2-10 नियम, जान लिया तो नुकसान से बच जाएंगे
टेक्नोलॉजी
एक Rechargeable Battery आखिर कितनी बार चलती है? खरीदने से पहले जान लें ये बात
एक Rechargeable Battery आखिर कितनी बार चलती है? खरीदने से पहले जान लें ये बात
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
इंडिया
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल पेश करने की तैयारी
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल लाने करने की तैयारी
ट्रेंडिंग
Video: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget