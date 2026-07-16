सबसे पहली और आसान पहचान यह है कि अगर आपका इंटरनेट बिना किसी वजह के अचानक बहुत धीमा चलने लगे, तो यह इशारा हो सकता है कि आपका Wi-Fi कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है. इसके अलावा अगर आपका मोबाइल डेटा प्लान हर महीने तय समय से पहले ही खत्म होने लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है. कई बार राउटर की लाइट भी बिना वजह लगातार झपकती रहती है, जबकि आपके घर में कोई डिवाइस इस्तेमाल में नहीं होता. अगर आपको ऐसी चीजें दिखें तो समझ जाइए कि आपका wifi हैक हो गया है.