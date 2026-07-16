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How to Detect Wi-Fi Hack: कहीं आपका Wi-Fi हैक तो नहीं हो गया है? घर बैठे ऐसे करें पता
How to Detect Wi-Fi Hack: अगर आपका इंटरनेट बिना वजह धीमा हो गया है या कोई अनजान डिवाइस आपके Wi-Fi से जुड़ा है, तो यह हैकिंग का संकेत हो सकता है.
आजकल लगभग हर घर में Wi-Fi का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनका Wi-Fi कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा. अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका Wi-Fi चुपचाप हैक हो जाता है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती. ऐसे में उनका इंटरनेट स्लो हो जाता है, डेटा जल्दी खत्म होने लगता है और कई बार तो निजी जानकारी तक खतरे में पड़ सकती है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:05 AM (IST)
Tags :TECH NEWS Wi-Fi Hacked
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