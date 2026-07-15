iPhone यूजर्स सावधान! चार्जिंग के समय ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

आपको बता दें कि नए iPhone में स्मार्ट चार्जिंग फीचर होता है जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है लेकिन फिर भी रोजाना पूरी रात फोन चार्जिंग पर छोड़ने की आदत सही नहीं मानी जाती. लंबे समय तक लगातार चार्जिंग और गर्मी बैटरी पर असर डाल सकती है. बेहतर होगा कि जरूरत के अनुसार फोन चार्ज करें और अगर संभव हो तो 20% से 80% के बीच बैटरी की चार्जिंग को बनाए रखें.