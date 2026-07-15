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iPhone यूजर्स सावधान! चार्जिंग के समय ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी
iPhone Tips: नए iPhone में स्मार्ट चार्जिंग फीचर होता है जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है लेकिन फिर भी रोजाना पूरी रात फोन चार्जिंग पर छोड़ने की आदत सही नहीं मानी जाती.
आज के समय में iPhone लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला डिवाइस बन चुका है. कुछ लोग इसे स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं तो कुछ लोग इसे प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर आईफोन यूजर्स डिवाइस को चार्जिंग के समय ये 4 गलतियां करते हैं जो फोन को खराब कर सकता है. आइए जानते हैं कि डिवाइस को चार्ज करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 15 Jul 2026 05:48 PM (IST)
Tags :IPhone Tips TECH NEWS HINDI
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