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Google and Facebook Account Settings: आपके बाद आपके Google और Facebook अकाउंट्स का क्या होगा? आज ही सेट कर लें यह 'डिजिटल वसीयत'
Google and Facebook Account Settings: अगर आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपका Google और Facebook अकाउंट कौन संभालेगा? डिजिटल वसीयत सेट करके अपने डेटा को सुरक्षित रखें.
आजकल हमारी पूरी जिंदगी ऑनलाइन है. चाहे हमारी फोटो हो, ईमेल या बैंक की जानकारी हो, सबकुछ Google और Facebook जैसे अकाउंट्स में सेव रहता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो इन अकाउंट्स का क्या होगा? आपके परिवार वाले इन्हें कैसे संभालेंगे? इसी सवाल का जवाब है डिजिटल वसीयत. यह एक ऐसी सेटिंग है जिससे आप पहले से तय कर सकते हैं कि आपके बाद आपका डेटा किसे मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. यह कैसे काम करता है और इसको कैसे सेट करते हैं.स
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Published at : 17 Jul 2026 08:35 AM (IST)
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