अब बात करते हैं Facebook की, तो Facebook पर इस फीचर को "Legacy Contact" कहा जाता है. इसमें आप किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं जो आपके बाद आपकी प्रोफाइल को संभालेगा. जब आपकी प्रोफाइल को यह दर्जा मिलता है, तो आपके नाम के आगे "Remembering" यानी याद में लिखा हुआ आता है. आपका चुना हुआ व्यक्ति आपकी पुरानी पोस्ट नहीं हटा सकता और न ही आपके मैसेज पढ़ सकता है. लेकिन वह आपकी प्रोफाइल फोटो बदल सकता है और नई पोस्ट डालकर लोगों को सूचना दे सकता है. अगर आप चाहें तो यह भी तय कर सकते हैं कि आपके बाद आपका पूरा अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए, न कि याद में बदला जाए.