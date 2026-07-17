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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle and Facebook Account Settings: आपके बाद आपके Google और Facebook अकाउंट्स का क्या होगा? आज ही सेट कर लें यह 'डिजिटल वसीयत'

Google and Facebook Account Settings: आपके बाद आपके Google और Facebook अकाउंट्स का क्या होगा? आज ही सेट कर लें यह 'डिजिटल वसीयत'

Google and Facebook Account Settings: अगर आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपका Google और Facebook अकाउंट कौन संभालेगा? डिजिटल वसीयत सेट करके अपने डेटा को सुरक्षित रखें.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Jul 2026 08:35 AM (IST)
Google and Facebook Account Settings: अगर आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपका Google और Facebook अकाउंट कौन संभालेगा? डिजिटल वसीयत सेट करके अपने डेटा को सुरक्षित रखें.

आजकल हमारी पूरी जिंदगी ऑनलाइन है. चाहे हमारी फोटो हो, ईमेल या बैंक की जानकारी हो, सबकुछ Google और Facebook जैसे अकाउंट्स में सेव रहता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो इन अकाउंट्स का क्या होगा? आपके परिवार वाले इन्हें कैसे संभालेंगे? इसी सवाल का जवाब है डिजिटल वसीयत. यह एक ऐसी सेटिंग है जिससे आप पहले से तय कर सकते हैं कि आपके बाद आपका डेटा किसे मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. यह कैसे काम करता है और इसको कैसे सेट करते हैं.स

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सबसे पहले बात करते हैं Google की. Google का एक फीचर है जिसका नाम
सबसे पहले बात करते हैं Google की. Google का एक फीचर है जिसका नाम "Inactive Account Manager" हैं. इसमें आप तय कर सकते हैं कि अगर आपने अपना Google अकाउंट एक तय समय तक इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होना चाहिए. आप यह समय 3 महीने से लेकर 18 महीने के बीच कहीं भी सेट कर सकते हैं. जब यह समय पूरा हो जाता है और आप अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते, तो Google पहले आपके फोन नंबर और दूसरे ईमेल पर संदेश भेजकर पूछता है कि क्या आप ठीक हैं. अगर कोई जवाब नहीं आता, तो आपके चुने हुए लोगों को सूचना भेज दी जाती है. 
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इस फीचर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 10 लोगों तक को अपना भरोसेमंद व्यक्ति बना सकते हैं. आप हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तय कर सकते हैं कि उसे क्या मिलेगा. जैसे आप अपनी पत्नी को ईमेल और फोटो का एक्सेस दे सकते हैं, और अपने बेटे को सिर्फ Google Drive का एक्सेस दे सकते हैं. इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि उस समय के बाद आपका पूरा अकाउंट अपने आप डिलीट हो जाए. इसे सेट करने के लिए आपको myaccount.google.com पर जाकर
इस फीचर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 10 लोगों तक को अपना भरोसेमंद व्यक्ति बना सकते हैं. आप हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तय कर सकते हैं कि उसे क्या मिलेगा. जैसे आप अपनी पत्नी को ईमेल और फोटो का एक्सेस दे सकते हैं, और अपने बेटे को सिर्फ Google Drive का एक्सेस दे सकते हैं. इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि उस समय के बाद आपका पूरा अकाउंट अपने आप डिलीट हो जाए. इसे सेट करने के लिए आपको myaccount.google.com पर जाकर "Data and Privacy" वाले हिस्से में जाना है और वहां "डिजिटल विरासत की योजना बनाएं" वाला ऑप्शन चुन लें. 
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अब बात करते हैं Facebook की, तो Facebook पर इस फीचर को
अब बात करते हैं Facebook की, तो Facebook पर इस फीचर को "Legacy Contact" कहा जाता है. इसमें आप किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं जो आपके बाद आपकी प्रोफाइल को संभालेगा. जब आपकी प्रोफाइल को यह दर्जा मिलता है, तो आपके नाम के आगे "Remembering" यानी याद में लिखा हुआ आता है. आपका चुना हुआ व्यक्ति आपकी पुरानी पोस्ट नहीं हटा सकता और न ही आपके मैसेज पढ़ सकता है. लेकिन वह आपकी प्रोफाइल फोटो बदल सकता है और नई पोस्ट डालकर लोगों को सूचना दे सकता है. अगर आप चाहें तो यह भी तय कर सकते हैं कि आपके बाद आपका पूरा अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए, न कि याद में बदला जाए. 
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Facebook पर यह सेटिंग करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके
Facebook पर यह सेटिंग करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके "Settings and Privacy" में जाना है. वहां से Settings चुनें, फिर Accounts Center में जाकर Personal Details पर क्लिक करें. इसके बाद Account Ownership and Control वाले हिस्से में  Memorialization के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 
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एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ यह सेटिंग करना काफी नहीं है. आपको उस व्यक्ति को बताना भी चाहिए कि आपने उसे यह जिम्मेदारी दी है. अगर उसे पता ही नहीं होगा, तो जरूरत पड़ने पर वह कुछ नहीं कर पाएगा.
एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ यह सेटिंग करना काफी नहीं है. आपको उस व्यक्ति को बताना भी चाहिए कि आपने उसे यह जिम्मेदारी दी है. अगर उसे पता ही नहीं होगा, तो जरूरत पड़ने पर वह कुछ नहीं कर पाएगा.
Published at : 17 Jul 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Social Media TECH NEWS Digital Legacy Google Account Settings

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