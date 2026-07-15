लंबी Charging Cable से फोन होता है Slow Charge? खरीदने से पहले जान लें सच्चाई

बता दें कि अगर आपका स्मार्टफोन 33W, 45W, 65W या इससे ज्यादा Fast Charging सपोर्ट करता है तो ऐसी स्थिति में सही केबल का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. कई Fast Charging टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल टाइप की केबल की जरूरत होती है. ऐसे में अगर केबल उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है तो फोन अपनी मैक्सिमम स्पीड से चार्ज नहीं होगा. इसलिए हमेशा ऐसी केबल चुनें जो आपके चार्जर और फोन की Fast Charging ताकत के अनुरूप हो.