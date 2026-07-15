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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीलंबी Charging Cable से फोन होता है Slow Charge? खरीदने से पहले जान लें सच्चाई

लंबी Charging Cable से फोन होता है Slow Charge? खरीदने से पहले जान लें सच्चाई

Tech Tips: जैसे-जैसे केबल की लंबाई बढ़ती है उसमें बिजली के फ्लो के दौरान थोड़ा-बहुत Resistance भी बढ़ जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 15 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tech Tips: जैसे-जैसे केबल की लंबाई बढ़ती है उसमें बिजली के फ्लो के दौरान थोड़ा-बहुत Resistance भी बढ़ जाता है.

स्मार्टफोन आज के समय में ज्यादातर लोगों के हाथों में पहुंच चुका है. अक्सर देखा गया है कि किसी स्मार्टफोन के साथ लंबी केबल का चार्जर मिलता है तो किसी में छोटी केबल का चार्जर दिया जाता है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या लंबी केबल वाला चार्जर फोन को स्लो चार्ज करता है या नहीं. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी सच्चाई.

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जानकारी के मुताबिक, जैसे-जैसे केबल की लंबाई बढ़ती है उसमें बिजली के फ्लो के दौरान थोड़ा-बहुत Resistance भी बढ़ जाता है. इससे चार्जर से फोन तक पहुंचने वाली पावर में कुछ कमी आ सकती है. हालांकि, नॉर्मल इस्तेमाल में 1 से 2 मीटर की अच्छी क्वालिटी वाली केबल में ये अंतर इतना कम होता है कि ज्यादातर लोगों को इसका कोई खास असर महसूस नहीं होता.
जानकारी के मुताबिक, जैसे-जैसे केबल की लंबाई बढ़ती है उसमें बिजली के फ्लो के दौरान थोड़ा-बहुत Resistance भी बढ़ जाता है. इससे चार्जर से फोन तक पहुंचने वाली पावर में कुछ कमी आ सकती है. हालांकि, नॉर्मल इस्तेमाल में 1 से 2 मीटर की अच्छी क्वालिटी वाली केबल में ये अंतर इतना कम होता है कि ज्यादातर लोगों को इसका कोई खास असर महसूस नहीं होता.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार्जिंग स्पीड पर सबसे बड़ा असर केबल की क्वालिटी का पड़ता है. अगर केबल सस्ती, पतले तारों वाली या खराब क्वालिटी की है तो वह पर्याप्त करंट फोन तक नहीं पहुंचा पाएगी. ऐसे में फोन धीरे चार्ज होगा चाहे केबल छोटी ही क्यों न हो.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार्जिंग स्पीड पर सबसे बड़ा असर केबल की क्वालिटी का पड़ता है. अगर केबल सस्ती, पतले तारों वाली या खराब क्वालिटी की है तो वह पर्याप्त करंट फोन तक नहीं पहुंचा पाएगी. ऐसे में फोन धीरे चार्ज होगा चाहे केबल छोटी ही क्यों न हो.
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वहीं, दूसरी ओर, अगर किसी भरोसेमंद ब्रांड की लंबी और अच्छी क्वालिटी वाली केबल तेज चार्जिंग को आसानी से सपोर्ट कर सकती है. इसलिए सिर्फ लंबाई देखकर केबल को खराब मान लेना सही नहीं है.
वहीं, दूसरी ओर, अगर किसी भरोसेमंद ब्रांड की लंबी और अच्छी क्वालिटी वाली केबल तेज चार्जिंग को आसानी से सपोर्ट कर सकती है. इसलिए सिर्फ लंबाई देखकर केबल को खराब मान लेना सही नहीं है.
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बता दें कि अगर आपका स्मार्टफोन 33W, 45W, 65W या इससे ज्यादा Fast Charging सपोर्ट करता है तो ऐसी स्थिति में सही केबल का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. कई Fast Charging टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल टाइप की केबल की जरूरत होती है. ऐसे में अगर केबल उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है तो फोन अपनी मैक्सिमम स्पीड से चार्ज नहीं होगा. इसलिए हमेशा ऐसी केबल चुनें जो आपके चार्जर और फोन की Fast Charging ताकत के अनुरूप हो.
बता दें कि अगर आपका स्मार्टफोन 33W, 45W, 65W या इससे ज्यादा Fast Charging सपोर्ट करता है तो ऐसी स्थिति में सही केबल का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. कई Fast Charging टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशल टाइप की केबल की जरूरत होती है. ऐसे में अगर केबल उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है तो फोन अपनी मैक्सिमम स्पीड से चार्ज नहीं होगा. इसलिए हमेशा ऐसी केबल चुनें जो आपके चार्जर और फोन की Fast Charging ताकत के अनुरूप हो.
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अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के लिए नई चार्जिंग केबल खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी चीजों का जरूर ध्यान रखें. ये सुनिश्चित करें कि केबल अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली हो, Fast Charging और Data Transfer दोनों को सपोर्ट करती हो और आपके फोन के Type-C, Lightning या Micro USB पोर्ट के अनुसार फिट बैठती हो. अगर आप लंबी केबल खरीद रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का ऑप्शन चुनना बेहतर रहेगा.
अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के लिए नई चार्जिंग केबल खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी चीजों का जरूर ध्यान रखें. ये सुनिश्चित करें कि केबल अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली हो, Fast Charging और Data Transfer दोनों को सपोर्ट करती हो और आपके फोन के Type-C, Lightning या Micro USB पोर्ट के अनुसार फिट बैठती हो. अगर आप लंबी केबल खरीद रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का ऑप्शन चुनना बेहतर रहेगा.
Published at : 15 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Charging Cable

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