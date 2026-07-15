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लंबी Charging Cable से फोन होता है Slow Charge? खरीदने से पहले जान लें सच्चाई
Tech Tips: जैसे-जैसे केबल की लंबाई बढ़ती है उसमें बिजली के फ्लो के दौरान थोड़ा-बहुत Resistance भी बढ़ जाता है.
स्मार्टफोन आज के समय में ज्यादातर लोगों के हाथों में पहुंच चुका है. अक्सर देखा गया है कि किसी स्मार्टफोन के साथ लंबी केबल का चार्जर मिलता है तो किसी में छोटी केबल का चार्जर दिया जाता है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या लंबी केबल वाला चार्जर फोन को स्लो चार्ज करता है या नहीं. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी सच्चाई.
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Published at : 15 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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