INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला

ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला

ISRO: ISRO से 100 से अधिक वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने या VRS लेने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है. अब वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर अंतिम फैसला सीधे अंतरिक्ष विभाग करेगा.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 17 Jul 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रही है. पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नए निर्देश जारी कर ISRO के प्रमुख मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफों को नियमित रूप से मंजूरी देने पर रोक लगा दी है.

दरअसल 14 जुलाई को जारी एक आंतरिक ज्ञापन में अंतरिक्ष विभाग ने ISRO के प्रमुख केंद्रों को निर्देश दिया कि गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़े ग्रुप-ए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या VRS को सामान्य प्रक्रिया के तहत मंजूर न किया जाए. ऐसे सभी मामलों को अब अंतिम निर्णय के लिए सीधे अंतरिक्ष विभाग को भेजा जाएगा. सरकार ने माना है कि हाल के समय में वैज्ञानिकों के इस्तीफों की संख्या बढ़ी है, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये

अभी तक कितने वैज्ञानिक दे चुके हैं इस्तीफा?

हालांकि सरकार ने आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है, लेकिन अलग-अलग रिपोर्टों और ISRO सूत्रों के अनुसार 100 से 120 वैज्ञानिक हाल के महीनों में इस्तीफा दे चुके हैं या संस्था छोड़ने की प्रक्रिया में हैं.

1. बेंगलुरु स्थित यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) से लगभग 80 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया.

2. तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) से करीब 20 वैज्ञानिकों ने संस्था छोड़ी.

ISRO इस समय कई महत्वाकांक्षी मिशनों पर काम कर रहा है, जिनमें गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन,चंद्रयान के अगले चरण, एडवांस सैटेलाइट प्रोग्राम और रक्षा एवं रणनीतिक अंतरिक्ष परियोजनाएं शामिल हैं. ऐसे में अनुभवी वैज्ञानिकों का एक साथ जाना मिशनों की समयसीमा और तकनीकी विशेषज्ञता पर असर डाल सकता है.

इस्तीफे और VRS मंजूर करने की शक्ति

2020 में ISRO केंद्रों के निदेशकों को वैज्ञानिकों के इस्तीफे और VRS मंजूर करने की शक्ति दी गई थी. अब नई व्यवस्था में यह अधिकार वापस लेकर अंतरिक्ष विभाग के पास केंद्रित कर दिया गया है. यानी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिक सीधे इस्तीफा देकर नहीं जा सकेंगे; अंतिम फैसला दिल्ली में होगा. सरकार या ISRO ने आधिकारिक कारण नहीं बताए हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि निजी स्पेस सेक्टर के तेजी से विस्तार, बेहतर वेतन पैकेज, स्टार्टअप अवसर और वैश्विक कंपनियों में बढ़ती मांग इसकी प्रमुख वजहें हो सकती हैं. भारत में पिछले कुछ वर्षों में निजी स्पेस कंपनियों का तेजी से विस्तार हुआ है.

मंत्री ने जताई इस्तीफे को लेकर चिंता

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस्तीफों को लेकर चिंता को कमतर बताते हुए कहा कि किसी भी बड़े संगठन में लोगों का आना-जाना सामान्य प्रक्रिया है. उनके अनुसार ISRO लगातार नए वैज्ञानिकों की भर्ती भी कर रहा है और इससे मिशनों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि 100 से अधिक वैज्ञानिकों के बाहर जाने की खबरों ने ISRO में प्रतिभा पलायन पर बहस छेड़ दी है. हालांकि सरकार का कहना है कि मिशनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गगनयान जैसे रणनीतिक कार्यक्रमों के बीच वैज्ञानिकों के बढ़ते इस्तीफों ने अंतरिक्ष विभाग को नियम सख्त करने पर मजबूर कर दिया है. आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह कदम वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने में कितना प्रभावी साबित होता है. 

ये भी पढ़ें: Hydrogen Fuel Train: PM मोदी ने दिखाई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी! जानिए इसकी खासियतें

Published at : 17 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Scientist Gaganyaan Mission ISRO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले प्रधानमंत्री?
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले PM?
इंडिया
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
इंडिया
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले शामली में निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
यूपी चुनाव से पहले शामली में निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
इंडिया
आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
आप-सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
इंडिया
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
हेल्थ
Sonam Wangchuk Hunger Strike: लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
एग्रीकल्चर
अश्वगंधा से लेकर स्टीविया तक किसमें है ज्यादा कमाई, कौन से पौधे की खेती करें किसान?
अश्वगंधा से लेकर स्टीविया तक किसमें है ज्यादा कमाई, कौन से पौधे की खेती करें किसान?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget