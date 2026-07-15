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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब आप जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी आपकी प्रोफाइल फोटो! ज्यादातर लोगों को नहीं पता WhatsApp की ये स्मार्ट ट्रिक

अब आप जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी आपकी प्रोफाइल फोटो! ज्यादातर लोगों को नहीं पता WhatsApp की ये स्मार्ट ट्रिक

WhatsApp Tips: WhatsApp अपने यूजर्स को Privacy Settings के जरिए प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 15 Jul 2026 02:52 PM (IST)
WhatsApp Tips: WhatsApp अपने यूजर्स को Privacy Settings के जरिए प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है.

व्हाट्सऐप आज के समय में काफी चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. चैटिंग से लेकर ऑफिस वर्क तक के लिए आज लोग व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग व्हाट्सऐप के हिडन फीचर्स से अंजान रहते हैं. बता दें कि आप भी जिसे चाहे उससे अपनी व्हाट्सऐप प्रोफाइल फोटो को छुपा सकते हैं. इसके लिए बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp अपने यूजर्स को Privacy Settings के जरिए प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है. इसका मतलब है कि आप अपनी फोटो सभी लोगों को दिखाने के बजाय केवल चुने हुए लोगों को ही दिखा सकते हैं. इस फीचर की मदद से आप स्पैम और साइबर ठग की नजर से भी कुछ हद तक बचे रहते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp अपने यूजर्स को Privacy Settings के जरिए प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है. इसका मतलब है कि आप अपनी फोटो सभी लोगों को दिखाने के बजाय केवल चुने हुए लोगों को ही दिखा सकते हैं. इस फीचर की मदद से आप स्पैम और साइबर ठग की नजर से भी कुछ हद तक बचे रहते हैं.
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दरअसल, WhatsApp में प्रोफाइल फोटो के लिए यूजर्स को चार ऑप्शन दिए जाते हैं. इसमें Everyone जिससे आपकी प्रोफाइल फोटो हर WhatsApp यूजर को दिखाई देगी. My Contacts जो केवल आपके फोन में सेव कॉन्टैक्ट्स को ही आपकी फोटो दिखाएगा.
दरअसल, WhatsApp में प्रोफाइल फोटो के लिए यूजर्स को चार ऑप्शन दिए जाते हैं. इसमें Everyone जिससे आपकी प्रोफाइल फोटो हर WhatsApp यूजर को दिखाई देगी. My Contacts जो केवल आपके फोन में सेव कॉन्टैक्ट्स को ही आपकी फोटो दिखाएगा.
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My Contacts Except…: ऑप्शन सभी को आपकी प्रोफाइल फोटो दिखाएगा बस उन्हें नहीं दिखाएगा जिन्हें आपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है. वहीं, Nobody का ऑप्शन उनके लिए होता है जो किसी को भी अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं.
My Contacts Except…: ऑप्शन सभी को आपकी प्रोफाइल फोटो दिखाएगा बस उन्हें नहीं दिखाएगा जिन्हें आपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है. वहीं, Nobody का ऑप्शन उनके लिए होता है जो किसी को भी अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं.
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अब अगर आप अपनी प्रोफाइल फोटो केवल चुनिंदा लोगों को दिखाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें. सबसे पहले WhatsApp खोलें. इसके बाद ऊपर दिए गए तीन डॉट्स (Android) या Settings (iPhone) में जाएं. अब Settings पर टैप करें. इसके बाद Privacy ऑप्शन को ओपन करें. अब Profile Photo पर जाएं. अब अपनी जरूरत के अनुसार Everyone, My Contacts, My Contacts Except… या Nobody में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं.
अब अगर आप अपनी प्रोफाइल फोटो केवल चुनिंदा लोगों को दिखाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें. सबसे पहले WhatsApp खोलें. इसके बाद ऊपर दिए गए तीन डॉट्स (Android) या Settings (iPhone) में जाएं. अब Settings पर टैप करें. इसके बाद Privacy ऑप्शन को ओपन करें. अब Profile Photo पर जाएं. अब अपनी जरूरत के अनुसार Everyone, My Contacts, My Contacts Except… या Nobody में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं.
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जानकारी के लिए बता दें कि आजकल कई बार अनजान लोग केवल प्रोफाइल फोटो देखकर किसी व्यक्ति की पहचान, नौकरी, परिवार या और भी दूसरी निजी जानकारी का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी को लिमिटेड करना आपकी डिजिटल सेफ्टी को मजबूत बनाता है. खासकर ये फीचर महिलाओं, छात्रों और बिजनेस यूजर्स के लिए काफी बेहतर साबित होता है.
जानकारी के लिए बता दें कि आजकल कई बार अनजान लोग केवल प्रोफाइल फोटो देखकर किसी व्यक्ति की पहचान, नौकरी, परिवार या और भी दूसरी निजी जानकारी का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी को लिमिटेड करना आपकी डिजिटल सेफ्टी को मजबूत बनाता है. खासकर ये फीचर महिलाओं, छात्रों और बिजनेस यूजर्स के लिए काफी बेहतर साबित होता है.
Published at : 15 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

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