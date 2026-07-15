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अब आप जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी आपकी प्रोफाइल फोटो! ज्यादातर लोगों को नहीं पता WhatsApp की ये स्मार्ट ट्रिक
WhatsApp Tips: WhatsApp अपने यूजर्स को Privacy Settings के जरिए प्रोफाइल फोटो की विजिबिलिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है.
व्हाट्सऐप आज के समय में काफी चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. चैटिंग से लेकर ऑफिस वर्क तक के लिए आज लोग व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग व्हाट्सऐप के हिडन फीचर्स से अंजान रहते हैं. बता दें कि आप भी जिसे चाहे उससे अपनी व्हाट्सऐप प्रोफाइल फोटो को छुपा सकते हैं. इसके लिए बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है.
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Published at : 15 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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