अब आप जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी आपकी प्रोफाइल फोटो! ज्यादातर लोगों को नहीं पता WhatsApp की ये स्मार्ट ट्रिक

अब अगर आप अपनी प्रोफाइल फोटो केवल चुनिंदा लोगों को दिखाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें. सबसे पहले WhatsApp खोलें. इसके बाद ऊपर दिए गए तीन डॉट्स (Android) या Settings (iPhone) में जाएं. अब Settings पर टैप करें. इसके बाद Privacy ऑप्शन को ओपन करें. अब Profile Photo पर जाएं. अब अपनी जरूरत के अनुसार Everyone, My Contacts, My Contacts Except… या Nobody में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं.