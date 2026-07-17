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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT, Gemini, Claude... कहीं आपका डेटा तो नहीं ले रहे? ऐसे करें बंद

ChatGPT, Gemini, Claude... कहीं आपका डेटा तो नहीं ले रहे? ऐसे करें बंद

AI Chatbot Data Protection: आप एआई चैटबॉट्स से जो बातें करते हैं, उन्हें मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है. नीचे दिए तरीकों से आप इस सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 01:57 PM (IST)
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  • ChatGPT में सेटिंग्स से डेटा उपयोग बंद करना संभव है।
  • गूगल जेमिनी में माय एक्टिविटी से डेटा उपयोग रोकें।
  • क्लॉड में प्राइवेसी सेटिंग्स से एआई मॉडल सुधार रोकें।
  • मेटा एआई में सीधा डेटा रोकने का विकल्प नहीं।

AI Chatbot Data Protection: अब फोन की तरह एआई चैटबॉट्स भी हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं. सुबह से लेकर शाम तक घर, स्कूल-कॉलेज और ऑफिस आदि के कामों में इनका इस्तेमाल हो रहा है. कई लोगों के लिए ये दोस्त, टीचर, मेंटर और कोच की भी भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि, कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि आपसे बातचीत करते समय जुटाए गए डेटा को एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है. अगर आप अपने डेटा को लेकर चिंतित हैं तो हम आपको ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज होने से रोक सकते हैं.

ChatGPT को डेटा कलेक्ट करने से कैसे रोकें?

अपने ChatGPT अकाउंट में साइन-इन करें और प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. इसके बाद सेटिंग को ओपन कर डेटा कंट्रोल को सेलेक्ट कर लें. यहां इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन के ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दें. इसके डिसेबल होने के बाद आपकी कन्वर्सेशन को ओपनएआई के फ्यूचर मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा. आप इसी ऑप्शन में जाकर अपनी चैट हिस्ट्री को भी डिलीट कर पाएंगे. ध्यान रहे कि इससे चैटबॉट के पास आपकी पुरानी बातों का कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा.

Google Gemini के लिए क्या करें?

गूगल जेमिनी पर डेटा कलेक्शन रोकने के लिए आपको दो जगह चेंज करने पड़ेंगे. सबसे पहले ब्राउजर पर myactivity.google.com डालकर माई एक्टिविटी पेज पर जाएं. यहां आपको वेब एंड ऐप एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी. इससे आपका नया डेटा, ऐप एक्टिविटी और दूसरी इंफोर्मेशन एआई ट्रेनिंग के लिए यूज होना बंद हो जाएगी. पुराने डेटा और एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए आपको आपको डिलीट ऑप्शन पर टैप कर टाइम रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी. आप जेमिनी पर जाकर यहां भी एक्टिविटी को ऑफ कर सकते हैं.

Claude के पास डेटा जाने से कैसे रोकें?

अगर आप एंथ्रोपिक क्लॉड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो प्राइवेसी सेटिंग में जाकर डेटा कलेक्शन को रोक सकते हैं. इसके लिए क्लॉड में साइन-इन कर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. इसके बाद सेटिंग ओपन कर प्राइवेसी को सेलेक्ट करें. यहां हेल्प इम्प्रूव एआई मॉडल्स को बंद कर दें. इसी तरह आप चैट सेक्शन में जाकर पुरानी चैट्स को भी डिलीट कर सकते हैं. आपके डिलीट करने के 30 दिन बाद ये चैट्स सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी.

क्या मेटा एआई पर भी डेटा कलेक्शन रोका जा सकता है?

मेटा एआई पर दूसरे चैटबॉट्स की तरह डेटा कलेक्शन बंद करने का ऑप्शन नहीं है. आप प्राइवेसी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं. इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स आदि को प्राइवेट कर अपने कंटेट की पब्लिक अवेलेबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
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