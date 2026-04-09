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क्या सुरक्षित है आपका पासवर्ड, जानिए हैकर्स कैसे महज 2 मिनट में कर सकते हैं सेंधमारी?
Strong Password Tips: दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड अभी भी 123456, password, qwerty और 123456789 हैं. भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है.
आज के डिजिटल युग में हम हर जगह पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं बैंक अकाउंट, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों का पासवर्ड इतना कमजोर है कि कोई भी हैकर उसे कुछ ही मिनटों या सेकंडों में क्रैक कर सकता है?
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Published at : 09 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion