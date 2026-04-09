क्या सुरक्षित है आपका पासवर्ड, जानिए हैकर्स कैसे महज 2 मिनट में कर सकते हैं सेंधमारी?

हाल के अध्ययनों के अनुसार, दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड अभी भी 123456, password, qwerty और 123456789 हैं. भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है. लाखों यूजर्स अपना जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या प्यार का नाम पासवर्ड बनाते हैं. हैकर्स इन आम पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक से आसानी से तोड़ लेते हैं.