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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या सुरक्षित है आपका पासवर्ड, जानिए हैकर्स कैसे महज 2 मिनट में कर सकते हैं सेंधमारी?

क्या सुरक्षित है आपका पासवर्ड, जानिए हैकर्स कैसे महज 2 मिनट में कर सकते हैं सेंधमारी?

Strong Password Tips: दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड अभी भी 123456, password, qwerty और 123456789 हैं. भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Strong Password Tips: दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड अभी भी 123456, password, qwerty और 123456789 हैं. भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है.

आज के डिजिटल युग में हम हर जगह पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं बैंक अकाउंट, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों का पासवर्ड इतना कमजोर है कि कोई भी हैकर उसे कुछ ही मिनटों या सेकंडों में क्रैक कर सकता है?

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हाल के अध्ययनों के अनुसार, दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड अभी भी 123456, password, qwerty और 123456789 हैं. भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है. लाखों यूजर्स अपना जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या प्यार का नाम पासवर्ड बनाते हैं. हैकर्स इन आम पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक से आसानी से तोड़ लेते हैं.
हाल के अध्ययनों के अनुसार, दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड अभी भी 123456, password, qwerty और 123456789 हैं. भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है. लाखों यूजर्स अपना जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या प्यार का नाम पासवर्ड बनाते हैं. हैकर्स इन आम पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक से आसानी से तोड़ लेते हैं.
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आधुनिक हैकिंग टूल्स अब बहुत तेज हो गए हैं. कंप्यूटर हर संभावित कॉम्बिनेशन ट्राई करता है. GPU वाले सिस्टम एक सेकंड में अरबों पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा आम शब्दों, नाम और उनकी वैरिएशन्स की लिस्ट से भी हैकर्स अटैक कर सकते हैं.
आधुनिक हैकिंग टूल्स अब बहुत तेज हो गए हैं. कंप्यूटर हर संभावित कॉम्बिनेशन ट्राई करता है. GPU वाले सिस्टम एक सेकंड में अरबों पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा आम शब्दों, नाम और उनकी वैरिएशन्स की लिस्ट से भी हैकर्स अटैक कर सकते हैं.
Published at : 09 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
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