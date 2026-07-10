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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsTermite Prevention: क्या बारिश में आपके घर भी लग रही है दीमक? भूलकर भी न करें ये गलतियां, ऐसे रखें सुरक्षित

Termite Prevention: क्या बारिश में आपके घर भी लग रही है दीमक? भूलकर भी न करें ये गलतियां, ऐसे रखें सुरक्षित

Wooden Furniture Care: घरों में नमी बढ़ने के साथ कई तरह की परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं. इन्हीं में से एक है दीमक का खतरा. नमी और सीलन वाले वातावरण में दीमक तेजी से पनपती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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How To Protect Wooden Furniture From Termites: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं घरों में नमी बढ़ने के साथ कई तरह की परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं. इन्हीं में से एक है दीमक का खतरा. नमी और सीलन वाले वातावरण में दीमक तेजी से पनपती है और धीरे-धीरे लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजों, खिड़कियों और अन्य लकड़ी के सामान को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने लगती है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो काफी नुकसान हो सकता है. चलिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने घर को दीमक से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं.

सबसे जरूरी बात 

सबसे पहले घर में कहीं भी पानी का रिसाव या सीलन हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं. छत से टपकता पानी, दीवारों की नमी, लीक होते नल या पाइप दीमक को पनपने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं.  इसलिए बारिश के मौसम में समय-समय पर इन जगहों की जांच करते रहें. 

घर में हवा का सही से आवागमन

घर में हवा का सही आवागमन भी बहुत जरूरी है. बाथरूम, स्टोर रूम और बेसमेंट जैसी जगहों पर अक्सर नमी बनी रहती है. ऐसे स्थानों पर एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें और जब मौसम साफ हो तो खिड़कियां खोलकर कमरे में ताजी हवा आने दें. इससे सीलन कम होगी और दीमक के पनपने की संभावना भी घटेगी.

फर्नीचर को रखने का सही तरीका जरूरी

अगर घर में लकड़ी का फर्नीचर है तो उसे सीधे गीली दीवार या फर्श से सटाकर न रखें. जहां तक संभव हो, फर्नीचर और दीवार के बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि हवा आती-जाती रहे. समय-समय पर फर्नीचर को साफ करें और उस पर एंटी-टर्माइट पॉलिश या वार्निश लगवाते रहें। इससे लकड़ी को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. बारिश के मौसम में पुराने अखबार, गत्ते के डिब्बे और बेकार लकड़ी को फर्श पर रखने से बचें. ये चीजें नमी सोख लेती हैं और दीमक को आकर्षित करती हैं. अगर इन्हें रखना जरूरी हो तो धातु की रैक पर रखें और समय-समय पर उनकी सफाई करते रहें. 

साफ- सफाई पर विशेष ध्यान

घर के आसपास भी सफाई का विशेष ध्यान रखें. दीवारों के पास लकड़ी के टुकड़े, सूखे पत्ते या मिट्टी का ढेर न लगने दें. इससे दीमक को घर तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है. इसके साथ ही, खिड़कियों, दरवाजों और वेंटिलेशन वाली जगहों पर महीन जाली लगाना भी फायदेमंद रहता है. 

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ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं?

घरेलू उपाय के तौर पर नीम का तेल, संतरे के तेल या सफेद सिरका और नींबू के मिश्रण का सीमित इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि ये उपाय केवल शुरुआती स्तर पर ही कुछ हद तक मददगार होते हैं और बड़ी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हैं.

इन चीजों को न करें नजरअंदाज

अगर दीवारों पर मिट्टी की पतली सुरंगें दिखाई दें, लकड़ी थपथपाने पर खोखली आवाज आए, फर्नीचर में छोटे-छोटे छेद नजर आए या खिड़कियों के पास दीमक के पंख दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसे संकेत गंभीर संक्रमण की ओर इशारा कर सकते हैं. इस स्थिति में जल्द से जल्द किसी पेशेवर पेस्ट कंट्रोल विशेषज्ञ से जांच और उपचार कराना बेहतर रहता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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