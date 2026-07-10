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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलiPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार

iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार

Most Exciting Phones of 2026: इस साल कई फोन लॉन्च हो चुके हैं और कईयों का अभी इंतजार है. आज हम आपके लिए ऐसे ही तीन फोन लेकर आए हैं, जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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  • इसमें नया डिस्प्ले, चिपसेट और एआई इंटीग्रेशन होगा।

Most Exciting Phones of 2026: यह साल आधा बीत चुका है. इस साल भले ही कीमतें बढ़ने के कारण स्मार्टफोन मार्केट में रौनक थोड़ी फीकी रही, लेकिन कंपनियों की तरफ से फोन लॉन्चिंग का सिलसिला लगातार जारी है. इस साल कई धांसू फोन लॉन्च हो चुके हैं और लोग इन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं. हालांकि, कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं, जिनका इंतजार अभी बाकी है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ मॉडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है और इसमें सबसे बड़ा नाम ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra का है. 

इन मॉडल्स का है इंतजार

iPhone Ultra- ऐप्पल फैन्स के साथ-साथ पूरी टेक इंडस्ट्री की नजरें इस फोन पर टिकी हुई हैं. कई सालों के इंतजार के बाद ऐप्पल आखिरकार इस फोन को लॉन्च करने की तरफ बढ़ रही है. माना जा रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में इस फोन को लॉन्च कर दिया जाएगा. ऐप्पल का फोन अभी तक मार्केट में मौजूद फोल्डेबल फोन से अलग होगा. इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी और दूसरी कंपनियां भी इस फॉर्म फैक्टर को कॉपी करने लगी हैं. एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यह आईफोन फोल्डेबल फोन सेगमेंट को पूरी तरह हिलाकर रख देगा. अगर कीमत की बात करें तो यह ऐप्पल का अब तक का सबसे महंगा आईफोन होने जा रहा है. भारत में इसके टॉप-एंड मॉडल के लिए 3 लाख रुपये तक देने पड़ सकते हैं.

Galaxy Z Fold 8/Wide- ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने कमर कस ली है. इसी महीने कंपनी अपने तीन नए फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगी. हर साल सैमसंग दो फोल्डेबल फोन लॉन्च करती है, लेकिन इस बार वाइड वेरिएंट को भी उतारा जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन का वजन सिर्फ 201 ग्राम होगा, जो इसे नॉर्मल फोन के बराबर खड़ा करता है. फोल्डेबल फोन मार्केट में कई सालों से बादशाहत बनाए बैठी सैमसंग इस फोन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी.

Google Pixel 11 Pro- गूगल के नए फोन के लिए भी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. भारत के हिसाब से 13 अगस्त को गूगल अपनी पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च कर देगी. इसके Pixel 11 Pro मॉडल का सबको इंतजार है. नए डिस्प्ले पैनल, नए चिपसेट और इंम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ के कारण यह स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक दमदार च्वॉइस बन सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नए डिजाइन एस्थेटिक के साथ एआई इंटीग्रेशन पर पूरा फोकस किया गया है. यानी यह फोन बाकी चीजों के साथ-साथ एआई फीचर्स से भी लोड होकर आएगा.

ये भी पढ़ें- कौन हैं मार्क जुकरबर्ग के करोड़ों रुपये के पैकेज को ठुकराने वाले ऋषभ अग्रवाल? अब बना रहे हैं अपना स्टार्टअप

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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