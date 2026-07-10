'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई फिल्म

आलिया भट्ट और शरवरी की फ़िल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर ऐवरेज परफॉर्म कर रही है. शिव रवैल के निर्देशन में बनी ये एक्शन-थ्रिलर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है. हालांकि ये दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई. ओपनिंग वीकेंड पर को इसने फिर भी डबल डिजिट में कमाई की थी लेकिन वीकडेज में इसकी बत्ती गुल हो गई और ट्यूज्डे को छोड़कर बाकी हर दिन इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई है. चलिए जानते हैं 'अल्फा' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'अल्फा' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

'अल्फा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है. इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी रिलीज से पहले इसका काफी बज भी बना हुआ था लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई. न तो फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आई और न ही स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस. वहीं क्रिटिक्स और दर्शकों के एक सेक्शन से इसे खराब से निगेटिव रिव्यू मिले. इन सब वजहों के चलते 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बरकारर नहीं रख पाई. यहां तक कि रिलीज के एक हफ्ते बाद भी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है.

वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'अल्फा' ने रिलीज के पहले दिन 9.25 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन इसने 11.50 करोड़, तीसरेदिन 13.25 करोड़, चौथे दिन 3.85 करोड़, पांचवें दिन 4.25 करोड़ और छठे दिन 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अल्फा' ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले गुरुवार को 2.60 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसके बाद इस फिल्म की एक हफ्ते की भारत में कुल नेट कमाई अब 47.55 करोड़ रुपये हुई है

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'अल्फा' 50 करोड़ छूने से कितनी दूर?

'अल्फा' रिलीज के 7 दिन बाद भी 50 करोड़ क्लब में एंट्री नहीं कर पाई है. एक हफ्ते में ये बस 47 करोड़ कमा पाई है. 50 करोड़ी बनने के लिए इसे अभी 2.45 करोड़ और कमाने होंगे. उम्मीद है कि दूसरे फ्राइडे को फिल्म ये मील का पत्थर पार कर लेगी. हालांकि इसे शुक्रवार से अजय देवगन की धमाल 4 से भी टक्कर लेनी होगी. देखने वाली बात होगी कि धमाल 4 के आने के बाद 'अल्फा' दूसरे वीकेंड पर कितनी कमाई कर पाती है.



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