फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज हुए क्वार्टर फाइनल में 1 घंटे के बाद ऐसा लगने लगा कि कहीं मोरक्को फ्रांस को हरा न दे, इसका कारण गोलकीपर यासीन बोनो थे. पहले मिनट से फ्रांस के स्ट्राइकर हावी थे, वह शानदार खेल दिखाते हुए गेंद को डी तक ला रहे थे, गोलपोस्ट पर गेंद को मार रहे थे लेकिन मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो पहाड़ बनकर खड़े थे. उन्होंने किलियन एम्बाप्पे की पेनल्टी भी रोक ली, इससे सभी हैरान रह गए.

किलियन एम्बाप्पे ने चौथे ही मिनट में काफी दूर से गोल दागने के लिए शॉट मारा, गेंद काफी तेजी से आई लेकिन लंबी छलांग लगाकर मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो ने इसे रोक लिया. छठे मिनट में फिर डेम्बेले ने गोल के काफी पास से हैडर लिया, फिर पहाड़ बनकर खड़े बोनो ने इसे रोक लिया. 24वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे गेंद पर शानदार कंट्रोल के साथ 'डी' के अंदर आए, मोरक्को के डिफेंडर ने उन्हें टैकल करके गिरा दिया, जिसे फाउल दिया गया और एम्बाप्पे ने खुद पेनल्टी ली.

यासीन बोनो ने रोकी पेनल्टी

पेनल्टी मिलने से लेकर पेनल्टी लेने तक में 3 मिनट का समय बर्बाद हुआ, क्योंकि इसे VAR चेक किया जा रहा था. फिर किलियन एम्बाप्पे पेनल्टी के लिए तैयार हुए, उन्होंने अपनी दाएं तरफ गेंद को मारा. गोलकीपर ने इसे सही जज किया और उसी तरफ डाइव लगाकर इसे रोक लिया. इससे सब हैरान रह गए.

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This goal was just insaneeee pic.twitter.com/IpQx6SlfVO — Goatbappe 🇫🇷🪐 (@kyksthetic) July 9, 2026

करीब एक घंटे का खेल हो चुका था, बेशक मोरक्को ने कोई गोल नहीं मारा था लेकिन उन्होंने गोल करने भी नहीं दिया तो लगा कि कहीं आज फ्रांस हार न जाए. लेकिन 60वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने 'डी' की लाइन से जानदार शॉट मारा जो गोल के कोने में गया, इस बार गोलकीपर इसे रोक नहीं पाए. 6 मिनट बाद ही डेम्बेले ने भी कमाल का गोल कर बढ़त 2-0 की कर दी, उन्होंने तो शॉट 'डी' के बाहर से लिया था.

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फ्रांस ने गोल के 20 प्रयास किए, लुकास डिगने का शॉट क्रॉसबार से टकराया. लेकिन मोरक्को के स्ट्राइकर्स 80 मिनट तक कुछ नहीं कर पाए. 83वें मिनट में मोरक्को के लिए पहला मौका बना, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर को इसके बचाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी.

77वें मिनट में बाहर चले गए थे एम्बाप्पे

मुकाबले के 77वें मिनट में स्टेडियम में खामोशी छा गई, जब एम्बाप्पे गिर गए और मैदान पर गिर गए. हालांकि कप्तान बिना किसी परेशानी के चलते हुए मैदान से बाहर गए, तो फैंस को राहत मिली. उन्होंने बाहर जाते हुए दोनों हाथ उठाकर फैंस का अभिवादन किया, इससे संकेत मिले कि सेमीफाइनल से पहले उनको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है.

गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे एम्बाप्पे

किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी के फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 8-8 गोल हैं, लेकिन एम्बाप्पे पहले और मेसी दूसरे स्थान पर है. दोनों के बीच गोल्डन बूट अवार्ड के लिए कड़ी टक्कर है. बता दें कि मेसी कभी भी इस अवार्ड को नहीं जीत पाए हैं.