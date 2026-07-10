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हिंदी न्यूज़ऑटोCarइंजन नहीं, अब कार खरीदने से पहले भारतीय सबसे ज्यादा देखते हैं ये 5 फीचर्स

इंजन नहीं, अब कार खरीदने से पहले भारतीय सबसे ज्यादा देखते हैं ये 5 फीचर्स

Top Car Features India: इंजन की ताकत का जमाना गया. जानिए 2026 में भारतीय कार खरीदार सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और एडस (ADAS) जैसे किन 5 फीचर्स को देखकर सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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Top Car Features India: भारत में हर रोज हजारों कार बिकती हैं और लोग शोरूम में जाकर अब केवल इंजन का ही दम नहीं देखते हैं. बता दें कि, अब वो जमाना गया जब लोग कार खरीदते समय सिर्फ उसके इंजन की पॉवर, हॉर्सपावर या फिर माइलेज की बात करते थे. लेकिब अब भारतीय कार खरीदार काफी बदल चुकें हैं. क्योंकि, अब लोग शोरूम में जाकर सेल्समैन से इंजन की ताकत नहीं पूछते बल्कि यह देखते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठकर उन्हें कितना आराम, सेफ्टी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलने वाली है. 

आपको बता दें कि, गाड़ियों के बढ़ते दाम और बदलती लाइफस्टाइल के कारण लोग केबिन एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. तो चलिए जानतें हैं कि 2026 में भारतीय खरीदार इंजन से ज्यादा किन 5 फीचर्स को देखकर कार घर ला रहे हैं.

बढ़ा सनरूफ का क्रेज

आपको बता दें कि, आजकल की नई कारों में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा डिमांड में है. यह स्क्रीन न सिर्फ नेविगेशन और म्यूजिक को आसान बनाती है. बल्कि कार को अंदर से एक शानदार लुक भी देती है. 

जबकि इसके साथ ही पैनोरमिक और वॉइस-असिस्टेड सनरूफ अब मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में लगभग जरूरी फीचर बन चुका है. लोगों को अपनी कार के खुले पसंद आ रहें हैं इसलिए वे सनरूफ वाली गाड़ियों का क्रेज बढ़ा है.

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5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी है जरूरी 

भारत में बढ़ते रोड एक्सीडेंट के चलते अब लोग सड़क सुरक्षा को लेकर काफी जागरूक हो चुके हैं. कार पसंद करते समय कम से कम 6 एयरबैग्स, एबीएस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी बुनियादी चीजें तो लोग देखते ही हैं. 

इसके अलावा अब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स की मांग बहुत बढ़ गई है. लोग ऐसी गाड़ी में पैसा लगाना करना चाहते हैं जिसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हो. 

360-डिग्री कैमरा की सुविधा

बता दें कि, आजकल बढे शहरों में ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर काफी दिक्कत होती है. जिसके चलते 360-डिग्री कैमरा ड्राइवरों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रहा है. इसकी मदद से आसपास की हर छोटी बाधा स्क्रीन पर साफ दिख जाती है. 

जिससे गाड़ी में स्क्रैच लगने का डर खत्म हो जाता है. इसके साथ ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले की सुविधा भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसके होने से केबिन में तारों का झंझट खत्म हो जाता है और फोन जेब में रखे-रखे ही कार की बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट हो जाता है.

वेंटिलेटेड सीट्स भी है लोगों की पसंद 

अपने देश में भीषण गर्मी को देखते हुए अब वेंटिलेटेड सीट्स कार खरीदारों की सबसे पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. पहले यह फीचर केवल महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलता था. लेकिन अब टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी कारों के हायर वेरिएंट्स में भी आसानी से मिल रहा है.

लंबी दूरी के सफर में जब पीठ और शरीर को इन सीट्स के जरिए ठंडी हवा मिलती है तो ड्राइवर और पैसेंजर की थकान बिल्कुल आधी हो जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jul 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Top Car Features India 2026 Ventilated Seats In Cars Panoramic Sunroof Demand Adas Safety Features
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