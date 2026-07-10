दिल्ली को खूब परेशान करेगी बारिश, अभी थमने के आसार नहीं... लोगों को सतर्क रहने की सलाह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मौसम विभाग ने भारी वर्षा, तूफान से सतर्क रहने को कहा है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आज भी यहां के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और कुछ इलाकों में तो भारी बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. आज शाम या रात के दौरान अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ-साथ कभी-कभी आंधी-तूफान देखने को मिल सकता है.

IMD के अनुसार, गुरुवार (9 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा. गुरुवार को दिल्ली में पूरे दिन बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. दिल्ली के सदर बाजार, विकास मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका, और द्वारका में सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है.

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पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम स्तर और कई में भारी बारिश हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रहीं और पालम में हवा की अधिकतम गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 98 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक 72.6 मिमी बारिश हुई. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 32.4 मिमी अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है.

आज आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार

IMD के अनुसार, आज शुक्रवार (10 जुलाई) को शहर अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज पूरे दिन आसमान में बादल छाये रहेंगे. IMD का अनुमान है कि आज सुबह या दोपहर से पहले कई इलाको में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है. हालांकि, शनिवार (11 जुलाई) को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और ये 35-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. भारी बारिश के कारण गाड़ियों के एक्सीडेंट की अधिक संभावना रहती है इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहें. विभाग ने कहा है कि घर से निकलने से पहले अपने रास्ते पर ट्रैफिक जाम की जांच करें और इस संबंध में जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें.

तेज बारिश और आंधी-तूफान के कारण बिजली की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है इसलिए घबराएं नहीं. इसके अलावा बिजली की लाइनों या तारों से दूर रहें क्योंकि करंट लगने की घटनाओं की संभावना बनी रहती है. घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजं बंद रखें और हो सके तो यात्रा करने से बचें. वहीं, तेज हवाओं के कारण कमजोर ढांचों को आंशिक नुकसान पहुंच सकता है.

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