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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें

13 राज्यों में भीषण बारिश होगी, रेड अलर्ट, बाढ़ का खतरा, यूपी-दिल्ली, बिहार समेत देश का हाल जानें

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरे देश में फैल चुका है. बीते 24 घंटे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. आज भी कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 07:09 AM (IST)
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दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक शुक्रवार (10 जुलाई) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर अत्यधिक बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. बंगाल के पहाड़ी इलाकों, तमिलनाडु, कोंकण, केरल और त्रिपुरा में भी अत्यधिक बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 जुलाई तक भारी बारिश का दौरा जारी रह सकता है. 

IMD ने आज हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण भूस्खलन, कीचड़ के बहाव और निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी जारी करते हुए अचानक बाढ़ का खतरा जताया है. इसके अलावा IMD ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिलों में भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी जारी की है. 

कहां आएगी बारिश में कमी
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई गई है.  IMD के मुताबिक शुक्रवार को भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. इनमें उत्तराखंड का नाम टॉप पर है. मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड के कई जिलों (गढ़वाल पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल) में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ का खतरा है.

 पश्चिमी यूपी के लिए चेतावनी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.  IMD ने कहा है कि पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 

मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा मौसम विभाग ने बिहार में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Weather Rain IMD UP Uttarakhand INDIA
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