ऐप्पल वॉच वाले भूलकर भी न करें ये काम, बैठे-बैठे हो जाएगा हजारों का नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डैमेज ऐप्पल वॉच को पानी से दूर रखें, अन्यथा नुकसान होगा।

सफाई के लिए मुलायम कपड़ा और ताजे पानी का उपयोग करें।

सुरक्षा और नए फीचर्स के लिए सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें।

हार्ड केस से बचें, ये वॉच के बटनों और पोर्ट्स को बिगाड़ सकते हैं।

Apple Watch Use Tips: अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप्पल वॉच एक शानदार कंपैनियन हो सकती है. यह हाइकिंग से लेकर जिम में एक्सरसाइज समेत हर जगह आपके काम आ जाएगी. अगर आपके पास अल्ट्रा वेरिएंट है तो यह एडवेंचर के समय भी आपकी मदद के लिए तैयार मिलेगी. हालांकि, ऐप्पल वॉच के यूज को लेकर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. चाहे आप पहली ऐप्पल वॉच खरीदने जा रहे हैं और कई वर्षों से इसे यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

ऐप्पल वॉच यूजर न करें ये काम

डैमेज हुई वॉच में पानी जाने देना- ऐप्पल वॉच को आप बारिश और स्विमिंग करते भी यूज कर सकते हैं. Watch Series 6 और Watch SE 2 के बाद के सभी मॉडल पानी में 50 मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वॉच डैमेज हो गई है तो आपको इसे पानी से बचाना होगा. यानी डैमेज हुई वॉच को पानी के संपर्क में न आने दें. डैमेज होने से वाटर रजिस्टेंस कमजोर हो सकता है और पानी वॉच के इंटरनल पार्ट्स को खराब कर देगा.

सफाई के लिए सॉफ्ट कपड़े का यूज न करना- भले ही आपके पास नई ऐप्पल वॉच हो या पुरानी, इसकी सफाई के लिए हमेशा सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करना जरूरी है. ऐप्पल की सलाह है कि वॉच पर क्लीनिंग के लिए साबुन और खुरदुरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से वॉच का वाटर रजिस्टेंस कमजोर हो सकता है. अगर आप ऐप्पल वॉच को क्लीन करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कपड़े और ताजा पानी से इसे साफ किया जा सकता है.

पुराना सॉफ्टवेयर यूज करना- ऐप्पल वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट न करना आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. पुराने वर्जन के कारण आपके डेटा को चोरी करना आसान हो जाता है. इसलिए अपडेट अवेलेबल होते ही इसे इंस्टॉल कर लें. इससे न सिर्फ आपकी साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि आपको नए फीचर्स भी मिल जाएंगे. ऐप्पल वॉच, आईफोन और लैपटॉप समेत अपने हर डिवाइस को अपडेट रखना जरूरी है.

हार्ड केस का यूज करना- कई लोग सोचते हैं कि ऐप्पल वॉच की सेफ्टी के लिए हार्ड केस यूज करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है. मार्केट में आपको अलग-अलग तरह के हार्ड केस आसानी से मिल भी जाएंगे, लेकिन आपको इन्हें यूज करने से बचना चाहिए. ऐप्पल ने आजतक वॉच के लिए कभी भी हार्ड केस लॉन्च नहीं किया है. हार्ड केस से वॉच की बटन, क्राउन, कनेक्टर और दूसरे पोर्ट्स पर खराब असर पड़ सकता है.

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