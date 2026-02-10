सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच

अक्सर हैकर्स या साइबर जासूस बिना किसी भनक के आपके अकाउंट में लॉग-इन हो जाते हैं और चुपचाप आपकी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. ईमेल पढ़ना, फोटो देखना या ऐप्स का डेटा एक्सेस करना उनके लिए आसान हो जाता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है. इसी खतरे को देखते हुए Google ने एक ऐसा फीचर दिया है जिससे आप कुछ ही मिनटों में सच्चाई जान सकते हैं.