एक्सप्लोरर
सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच
Google: आज के डिजिटल जमाने में Google अकाउंट सिर्फ एक ईमेल तक सीमित नहीं रह गया है. इसी एक अकाउंट से Gmail, WhatsApp बैकअप, फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट, वीडियो और कई निजी जानकारियां जुड़ी होती हैं.
आज के डिजिटल जमाने में Google अकाउंट सिर्फ एक ईमेल तक सीमित नहीं रह गया है. इसी एक अकाउंट से Gmail, WhatsApp बैकअप, फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट, वीडियो और कई निजी जानकारियां जुड़ी होती हैं. ऐसे में अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपके Google अकाउंट का एक्सेस मिल जाए तो आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है. यही वजह है कि समय-समय पर यह जांचना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका अकाउंट किन-किन डिवाइसेज में लॉग-इन है.
1/5
2/5
Published at : 10 Feb 2026 10:41 AM (IST)
Tags :Google Google Gmail TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Whatsapp पर भूलकर भी नहीं भेजने चाहिए ये मैसेज, नहीं तो तुरंत आ जाएंगे पुलिस की रडार में
टेक्नोलॉजी
5 Photos
UPI का जलवा दुनिया भर में! भारत ही नहीं, इन देशों में भी सेकंडों में होता है पेमेंट, लिस्ट देख कर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
QR कोड स्कैन किया और अकाउंट हो गया साफ? एक छोटी सी गलती से उड़ रहे हैं हजारों रुपये, जानिए स्कैमर्स का खतरनाक खेल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube पर नहीं दिखेंगे Ads! ये तरीका है कमाल का, 99% लोगों को नहीं पता ये जुगाड़
टेक्नोलॉजी
5 Photos
वैलेंटाइन डे पर कम बजट में बड़ा सरप्राइज! 1000 से भी कम में ये 5 गैजेट्स गर्लफ्रेंड को कर देंगे इम्प्रेस
टेक्नोलॉजी
6 Photos
लैपटॉप स्लीप मोड में भी बिजली खाता है? जानिए बैटरी और डिवाइस के लिए कितनी सेफ है ये आदत!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लोकसभा में बवाल के बीच BJP के महिला सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी, कहा- विपक्षी सांसदों पर लें एक्शन
बिहार
बिहार: सदन में BJP विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने ही मंत्री पर उठाए सवाल, गूंजा अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion