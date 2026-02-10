सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Google: आज के डिजिटल जमाने में Google अकाउंट सिर्फ एक ईमेल तक सीमित नहीं रह गया है. इसी एक अकाउंट से Gmail, WhatsApp बैकअप, फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट, वीडियो और कई निजी जानकारियां जुड़ी होती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 10:41 AM (IST)
आज के डिजिटल जमाने में Google अकाउंट सिर्फ एक ईमेल तक सीमित नहीं रह गया है. इसी एक अकाउंट से Gmail, WhatsApp बैकअप, फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट, वीडियो और कई निजी जानकारियां जुड़ी होती हैं. ऐसे में अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपके Google अकाउंट का एक्सेस मिल जाए तो आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है. यही वजह है कि समय-समय पर यह जांचना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका अकाउंट किन-किन डिवाइसेज में लॉग-इन है.

अक्सर हैकर्स या साइबर जासूस बिना किसी भनक के आपके अकाउंट में लॉग-इन हो जाते हैं और चुपचाप आपकी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. ईमेल पढ़ना, फोटो देखना या ऐप्स का डेटा एक्सेस करना उनके लिए आसान हो जाता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है. इसी खतरे को देखते हुए Google ने एक ऐसा फीचर दिया है जिससे आप कुछ ही मिनटों में सच्चाई जान सकते हैं.
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google ऐप या Gmail ऐप खोलें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर दिखाई दे रही अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. यहां आपको Manage your Google Account का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना है.
Published at : 10 Feb 2026 10:41 AM (IST)
