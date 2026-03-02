प्राइवेट फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल का खेल खत्म! I4C ने बताया ऐसा आसान तरीका, मिनटों में बचेंगे जाल से

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 08:49 AM (IST)
इंटरनेट के दौर में निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिये ब्लैकमेलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं. कई बार साइबर अपराधी लोगों को उनकी प्राइवेट फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामलों में मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं. अब इस तरह की धमकियों से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने एक आसान और सुरक्षित तरीका साझा किया है.

I4C के आधिकारिक साइबर जागरूकता अभियान Cyber Dost के माध्यम से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी फोटो या वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी सामग्री को ऑनलाइन फैलने से पहले ही रोका जा सकता है. इसके लिए एक खास डिजिटल प्रक्रिया अपनानी होती है जो पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें आपकी असली फोटो या वीडियो कहीं अपलोड नहीं होती.
I4C के आधिकारिक साइबर जागरूकता अभियान Cyber Dost के माध्यम से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी फोटो या वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी सामग्री को ऑनलाइन फैलने से पहले ही रोका जा सकता है. इसके लिए एक खास डिजिटल प्रक्रिया अपनानी होती है जो पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें आपकी असली फोटो या वीडियो कहीं अपलोड नहीं होती.
इस प्रक्रिया के तहत यूजर को StopNCII.org नाम की वेबसाइट पर जाना होता है. यहां आपकी निजी इमेज या वीडियो का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है जिसे हैश कोड कहा जाता है. यह कोड आपकी फाइल का एक यूनिक डिजिटल पहचान नंबर होता है.
इस प्रक्रिया के तहत यूजर को StopNCII.org नाम की वेबसाइट पर जाना होता है. यहां आपकी निजी इमेज या वीडियो का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है जिसे हैश कोड कहा जाता है. यह कोड आपकी फाइल का एक यूनिक डिजिटल पहचान नंबर होता है.
Published at : 02 Mar 2026 08:49 AM (IST)
