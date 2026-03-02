प्राइवेट फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल का खेल खत्म! I4C ने बताया ऐसा आसान तरीका, मिनटों में बचेंगे जाल से

I4C के आधिकारिक साइबर जागरूकता अभियान Cyber Dost के माध्यम से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी फोटो या वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी सामग्री को ऑनलाइन फैलने से पहले ही रोका जा सकता है. इसके लिए एक खास डिजिटल प्रक्रिया अपनानी होती है जो पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें आपकी असली फोटो या वीडियो कहीं अपलोड नहीं होती.