प्राइवेट फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल का खेल खत्म! I4C ने बताया ऐसा आसान तरीका, मिनटों में बचेंगे जाल से

इंटरनेट के दौर में निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिये ब्लैकमेलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं. कई बार साइबर अपराधी लोगों को उनकी प्राइवेट फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं.
इंटरनेट के दौर में निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिये ब्लैकमेलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं. कई बार साइबर अपराधी लोगों को उनकी प्राइवेट फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामलों में मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं. अब इस तरह की धमकियों से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने एक आसान और सुरक्षित तरीका साझा किया है.
Published at : 02 Mar 2026 08:49 AM (IST)
