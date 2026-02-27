Samsung Galaxy S26 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max! किसके प्रोसेसर में है ज्यादा दम, यहां जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

सैमसंग के इस फ्लैगशिप में 6.9 इंच का QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो 1Hz से 120Hz तक एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए विजन बूस्टर तकनीक भी शामिल है. दूसरी तरफ, आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और करीब 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जाता है. स्क्रीन क्वालिटी दोनों में शानदार है लेकिन ब्राइटनेस और कलर ट्यूनिंग को लेकर सैमसंग को हल्का फायदा बताया जा रहा है.