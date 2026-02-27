हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max! किसके प्रोसेसर में है ज्यादा दम, यहां जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 01:48 PM (IST)
फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. हाल ही में हुए Galaxy Unpacked इवेंट में Samsung Galaxy S26 Ultra को दमदार फीचर्स के साथ पेश किया गया. अब इसकी सीधी टक्कर iPhone 17 Pro Max से मानी जा रही है. दोनों ही डिवाइस प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं और हाई-एंड स्पेसिफिकेशन से लैस हैं लेकिन असली सवाल यही है कि प्रोसेसर के मामले में कौन आगे है.

सैमसंग के इस फ्लैगशिप में 6.9 इंच का QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो 1Hz से 120Hz तक एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए विजन बूस्टर तकनीक भी शामिल है. दूसरी तरफ, आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और करीब 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जाता है. स्क्रीन क्वालिटी दोनों में शानदार है लेकिन ब्राइटनेस और कलर ट्यूनिंग को लेकर सैमसंग को हल्का फायदा बताया जा रहा है.
गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट लगाया गया है जिसमें इस बार एआई फीचर्स और बेहतर पावर एफिशिएंसी पर खास ध्यान दिया गया है. वहीं आईफोन 17 प्रो मैक्स में A19 Pro प्रोसेसर मिलता है जो 3nm तकनीक पर आधारित है. बेंचमार्क रिपोर्ट्स के अनुसार सीपीयू और मेमोरी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों चिप्स लगभग बराबरी पर नजर आते हैं. यानी स्पीड, मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग जैसे कामों में आपको किसी एक को साफ विजेता कहना आसान नहीं होगा. दोनों ही स्मार्टफोन पावरफुल अनुभव देने में सक्षम हैं.
Published at : 27 Feb 2026 01:48 PM (IST)
