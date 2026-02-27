एक्सप्लोरर
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max! किसके प्रोसेसर में है ज्यादा दम, यहां जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.
फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. हाल ही में हुए Galaxy Unpacked इवेंट में Samsung Galaxy S26 Ultra को दमदार फीचर्स के साथ पेश किया गया. अब इसकी सीधी टक्कर iPhone 17 Pro Max से मानी जा रही है. दोनों ही डिवाइस प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं और हाई-एंड स्पेसिफिकेशन से लैस हैं लेकिन असली सवाल यही है कि प्रोसेसर के मामले में कौन आगे है.
1/5
2/5
Published at : 27 Feb 2026 01:48 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max! किसके प्रोसेसर में है ज्यादा दम, यहां जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्पैम कॉल से रोज हो रहे हैं परेशान? WhatsApp की ये छुपी सेटिंग तुरंत करें ऑन, मिनटों में मिल जाएगी राहत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब चैटिंग होगी और भी मजेदार! WhatsApp पर सिर्फ टेक्स्ट लिखते ही बनेंगे धांसू स्टिकर्स, जानिए कैसे मिलेगा ये नया फीचर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web Down: मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं यूजर्स, लॉग-इन करने में भी आ रही दिक्कत
टेक्नोलॉजी
रेलवे बोर्ड की चेतावनी! इन लोगों पर मंडरा रहा साइबर फ्रॉड का खतरा, ठग ऐसे बना सकते हैं निशाना, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
मोबाइल सिग्नल गायब? Wi-Fi Calling से घर के अंदर भी मिलेगी क्रिस्टल क्लियर आवाज, जानें कब करना चाहिए ऑन
टेक्नोलॉजी
भारत में Apple Pay की लॉन्चिंग दूर नहीं, इन बैंकों के साथ चल रही बात, ये फीचर्स मिलने की है उम्मीद
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Samsung Galaxy S26 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max! किसके प्रोसेसर में है ज्यादा दम, यहां जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्पैम कॉल से रोज हो रहे हैं परेशान? WhatsApp की ये छुपी सेटिंग तुरंत करें ऑन, मिनटों में मिल जाएगी राहत
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion