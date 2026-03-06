एक लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? जानिए कैसे होती है YouTube Video से कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTube Earning: आजकल लोग अपनी नौकरियां छोड़कर कंटेट क्रिएशन का काम कर रहे हैं. अगर आप भी कंटेट क्रिएशन करते हैं या करना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो से कमाई का आईडिया होना जरूरी है. अगर आपके वीडियो पर लाखों व्यूज आ रहे हैं तो आप हजारों में कमाई कर सकते हैं और यह कमाई व्यूज के अलावा कई और चीजों पर भी डिपेंड करती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक लाख व्यूज आने पर आपके अकाउंट में कितना पैसा आ सकता है और यूट्यूब से कमाई होती कैसे है.

कमाई के लिए क्या जरूरी?

यूट्यूब से कमाई के लिए सबसे पहले आपका YouTube Partner Program (YPP) में शामिल होना जरूरी है. अगर आपके चैनल पर 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे से ज्यादा वॉचटाइम है तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो कमाई नहीं होगी.

कमाई के लिए इन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी

यूट्यूब से कमाई के लिए आपको CPM और RPM की जानकारी होना जरूरी है. CPM यानी Cost Per Mille. यह वह अमाउंट होता है, जो एडवरटाइजर हर 1,000 एड व्यूज के लिए यूट्यूब को देते हैं. यह कंटेट टाइप, ऑडियंस और साल के समय के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. भारत में यह लगभग 20-150 रुपये के बीच होता है. वहीं RPM की बात करें तो यह Revenue per mille होता है. यह वह पैसा होता है, जो क्रिएटर को 1,000 वीडियो व्यूज के बाद मिलता है. CPM में से यूट्यूब का हिस्सा कटने के बाद RPM आता है. RPM में एड, चैनल मेंबरशिप, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू, सुपरचैट और सुपर स्टिकर्स समेत दूसरे रेवेन्यू सोर्सेस को भी शामिल किया जाता है.

एक लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी?

अनुमान है कि यूट्यूब इस साल 1,000 व्यूज पर 50-200 रुपये तक दे रही है. कैटेगरी, फॉर्मेट, लोकेशन और ऑडियंस के आधार पर यह कमाई कम-ज्यादा भी हो सकती है. ऐसे में अगर आपके वीडियो पर एक लाख व्यूज आए हैं तो आपको 5,000-20,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है.

