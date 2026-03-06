Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple MacBook: हर साल Apple अपने MacBook लाइनअप में नए विकल्प जोड़ रहा है ताकि अलग-अलग तरह के यूजर्स के लिए सही डिवाइस उपलब्ध हो सके. इस समय कंपनी के पास प्रीमियम से लेकर बजट तक कई विकल्प मौजूद हैं. हाल ही में आए MacBook Air M5, MacBook Air M4 और किफायती MacBook Neo इसी रणनीति का हिस्सा हैं. इन तीनों लैपटॉप्स के डिजाइन, परफॉर्मेंस, मेमोरी और बैटरी में काफी अंतर देखने को मिलता है. आइए समझते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेहतर रहेगा.

डिजाइन और डिस्प्ले

MacBook Air M4 और MacBook Air M5 का लुक लगभग एक जैसा है. दोनों में Apple का क्लासिक एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है जो हल्का, पतला और प्रीमियम फील देता है. इन दोनों लैपटॉप्स में 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले दिया गया है जो तेज, रंगों से भरपूर और करीब 500 निट्स तक ब्राइटनेस देने में सक्षम है. इससे वीडियो देखना, फोटो एडिट करना या वेब ब्राउज़िंग काफी बेहतर अनुभव देता है. M5 वर्जन में 15-इंच का बड़ा डिस्प्ले विकल्प भी मिलने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ MacBook Neo को बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 13-इंच का साधारण LCD स्क्रीन मिलता है. यह रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है लेकिन Air मॉडल्स जितनी ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी इसमें नहीं मिलती.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर

तीनों लैपटॉप्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है. MacBook Air M4 में Apple का M4 चिपसेट मिलता है जिसमें 10-कोर CPU और 10-कोर GPU शामिल है. यह सेटअप मल्टीटास्किंग, एडिटिंग और सामान्य प्रोफेशनल कामों के लिए काफी दमदार माना जाता है.

MacBook Air M5 को M4 का अपग्रेड माना जा रहा है. इसमें नया M5 चिप दिया गया है जो बेहतर ग्राफिक्स, ज्यादा कुशल CPU और एडवांस AI क्षमताओं के साथ आता है. बड़े वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स डिजाइन या हैवी ऐप्स पर काम करने वालों के लिए यह बेहतर विकल्प बन सकता है.

वहीं MacBook Neo थोड़ा अलग रास्ता अपनाता है. इसमें Apple के मोबाइल चिप पर आधारित A18 Pro प्रोसेसर दिया गया है जिसमें 6-कोर CPU और 5-कोर GPU मिलता है. यह वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, नोट्स बनाना और डॉक्यूमेंट एडिटिंग जैसे रोजमर्रा के काम आसानी से संभाल सकता है.

मेमोरी और स्टोरेज

मेमोरी और स्टोरेज के विकल्प भी यह बताते हैं कि ये लैपटॉप किस तरह के यूजर्स के लिए बनाए गए हैं. MacBook Air M4 की शुरुआत 16GB यूनिफाइड मेमोरी से होती है जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. स्टोरेज 256GB से शुरू होकर 2TB तक जा सकती है.

MacBook Air M5 इससे भी आगे जाता है. इसमें बेस स्टोरेज 512GB से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट में 4TB तक मिल सकती है. साथ ही इसकी मेमोरी बैंडविड्थ भी बेहतर है जिससे भारी ऐप्स ज्यादा तेज चल सकते हैं.

MacBook Neo में चीजें काफी सरल रखी गई हैं. इसमें 8GB RAM और 256GB या 512GB स्टोरेज विकल्प मिलते हैं जो स्टूडेंट्स और हल्के उपयोग के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं.

कनेक्टिविटी और बैटरी

MacBook Air मॉडल्स में दो Thunderbolt पोर्ट और Apple का MagSafe चार्जिंग सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा इनमें Wi-Fi 6E जैसे नए वायरलेस स्टैंडर्ड भी मिलते हैं. MacBook Neo में कुछ प्रीमियम फीचर्स कम कर दिए गए हैं. इसमें मुख्य रूप से USB-C पोर्ट और बेसिक वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है.

बैटरी लाइफ की बात करें तो MacBook Air M4 एक बार चार्ज करने पर करीब 18 घंटे तक चल सकता है. M5 मॉडल में नए चिप की वजह से इससे थोड़ा बेहतर बैटरी बैकअप मिलने की उम्मीद है. MacBook Neo भी सामान्य इस्तेमाल में पूरे दिन का बैकअप दे सकता है हालांकि यह Air सीरीज़ जितना लंबा बैटरी समय नहीं दे सकता.

किसे खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप प्रोफेशनल काम, वीडियो एडिटिंग या हैवी टास्क करते हैं तो MacBook Air M5 सबसे शक्तिशाली विकल्प माना जाएगा. इसकी कीमत लगभग 1,19,900 रुपये के आसपास है. MacBook Air M4 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो प्रीमियम परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन थोड़ा कम बजट में. इसकी कीमत करीब 90,000 रुपये से शुरू होती है.

वहीं MacBook Neo Apple की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए सबसे किफायती विकल्प बन सकता है. लगभग 69,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह स्टूडेंट्स और बेसिक यूजर्स के लिए उपयुक्त माना जा रहा है.

