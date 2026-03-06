ICC T20 World Cup 2026 Player of the Tournament Nominees: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में भिड़ेंगीं. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार यानी 8 मार्च को खेला जाएगा. हालांकि, इस फाइनल मुकाबले से पहले पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 8 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है. इस लिस्ट में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने आखिरी दो मैच में धमाकेदार पारी खेली है. उनके अलावा पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं. आइए जानते हैं उन्हीं 8 खिलाड़ियों के बारे में, जिनका नाम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए फाइनल किया गया है.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 8 खिलाड़ी

1. विल जैक्स - इंग्लैंड

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में आठ में से छह मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें जैक्स को चार बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने टूर्नामेंट में 8 मैच में 176.56 के स्ट्राइक रेट से कुल 226 रन बनाए. साथ ही ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर जैक्स ने इंग्लिश टीम के लिए 9 विकेट भी लिए हैं.

2. साहिबजादा फरहान - पाकिस्तान

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए एक मात्र साहिबजादा फरहान चमके. इस टूर्नामेंट में फरहान ने 6 पारियों में 76.60 औसत से 383 रन बनाए और एक ही टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया. फरहान एक ही टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ शतक जड़ा था.

3. लुंगी एनगिडी - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लुंगी एनगिडी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 7 मैच में 12 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे. एनगिडी ने टूर्नामेंट की शुरुआत कनाडा के खिलाफ 4 विकेट लेकर की, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट चटकाया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी सुपर आठ में तीन विकेट झटके थे. भारत के खिलाफ भले ही उन्हें विकेट न मिले, लेकिन एनगिडी ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे.

4. एडन मार्करम - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर प्रोटियाज टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था. उन्होंने आठ मैचों में तीन अर्धशतक के बदौलत 286 रन बनाए. हालांकि, मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से 9 विकेट से मिली हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

5. रचिन रविंद्र - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने इस टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कीवी टीम के लिए अहम योगदान दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, रचिन ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाई. उन्होंने 32 रन बनाए और 4/27 लेकर श्रीलंका को 107/8 पर रोक दिया. इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच में 3/19 लिए, लेकिन उनकी टीम हार गई थी.

6. शैडली वैन शाल्कविक - अमेरिका

अमेरिका भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया है, लेकिन शैडली वैन शाल्कविक ने इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया. इस अमेरिकी तेज गेंदबाज ने सिर्फ 4 मैचों में कुल 13 विकेट अपने नाम किए. वैन शाल्कविक ने 7 फरवरी को भारत के खिलाफ 4 विकेट लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत की और पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे.

7. टिम सिफर्ट - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट ने कीवी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने 8 मैचों में कुल 274 रन बनाए हैं. सिफर्ट ने टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ अर्धशतक से की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 58 रन की पारी सबसे अहम रही. ओपनर सिफर्ट ने फिन एलन के साथ मिलकर 117 रन की साझेदारी की और न्यूजीलैंड की टीम ने 170 रन का लक्ष्य को 13 ओवर के अंदर हासिल कर लिया.

8. संजू सैमसन - भारत

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. सैमसन ने भारत के पिछले दो मैचों में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के अहम मुकाबले में सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 42 गेंदों में तेज 89 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई.