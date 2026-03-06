हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 8 खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए रेस में हैं. इसमें संजू सैमसन और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

ICC T20 World Cup 2026 Player of the Tournament Nominees: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में भिड़ेंगीं. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार यानी 8 मार्च को खेला जाएगा. हालांकि, इस फाइनल मुकाबले से पहले पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 8 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है. इस लिस्ट में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने आखिरी दो मैच में धमाकेदार पारी खेली है. उनके अलावा पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं. आइए जानते हैं उन्हीं 8 खिलाड़ियों के बारे में, जिनका नाम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए फाइनल किया गया है.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 8 खिलाड़ी

1. विल जैक्स - इंग्लैंड 

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में आठ में से छह मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें जैक्स को चार बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने टूर्नामेंट में 8 मैच में 176.56 के स्ट्राइक रेट से कुल 226 रन बनाए. साथ ही ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर जैक्स ने इंग्लिश टीम के लिए 9 विकेट भी लिए हैं.

2. साहिबजादा फरहान - पाकिस्तान

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए एक मात्र साहिबजादा फरहान चमके. इस टूर्नामेंट में फरहान ने 6 पारियों में 76.60 औसत से 383 रन बनाए और एक ही टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया. फरहान एक ही टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ शतक जड़ा था.

3. लुंगी एनगिडी - साउथ अफ्रीका 

साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लुंगी एनगिडी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 7 मैच में 12 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे. एनगिडी ने टूर्नामेंट की शुरुआत कनाडा के खिलाफ 4 विकेट लेकर की, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट चटकाया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी सुपर आठ में तीन विकेट झटके थे. भारत के खिलाफ भले ही उन्हें विकेट न मिले, लेकिन एनगिडी ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे.

4. एडन मार्करम -  साउथ अफ्रीका 

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर प्रोटियाज टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था. उन्होंने आठ मैचों में तीन अर्धशतक के बदौलत 286 रन बनाए. हालांकि, मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से 9 विकेट से मिली हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

5. रचिन रविंद्र - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने इस टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कीवी टीम के लिए अहम योगदान दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, रचिन ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाई. उन्होंने 32 रन बनाए और 4/27 लेकर श्रीलंका को 107/8 पर रोक दिया. इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच में 3/19 लिए, लेकिन उनकी टीम हार गई थी.

6. शैडली वैन शाल्कविक - अमेरिका

अमेरिका भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया है, लेकिन शैडली वैन शाल्कविक ने इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया. इस अमेरिकी तेज गेंदबाज ने सिर्फ 4 मैचों में कुल 13 विकेट अपने नाम किए. वैन शाल्कविक ने 7 फरवरी को भारत के खिलाफ 4 विकेट लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत की और पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे.

7. टिम सिफर्ट - न्यूजीलैंड 

न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट ने कीवी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने 8 मैचों में कुल 274 रन बनाए हैं. सिफर्ट ने टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ अर्धशतक से की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 58 रन की पारी सबसे अहम रही. ओपनर सिफर्ट ने फिन एलन के साथ मिलकर 117 रन की साझेदारी की और न्यूजीलैंड की टीम ने 170 रन का लक्ष्य को 13 ओवर के अंदर हासिल कर लिया.

8. संजू सैमसन - भारत 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. सैमसन ने भारत के पिछले दो मैचों में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के अहम मुकाबले में सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 42 गेंदों में तेज 89 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई.

Published at : 06 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Cricket News Will Jacks SANJU SAMSON RACHIN RAVINDRA T20 World Cup 2026 Sahibzada Farhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
क्रिकेट
F1 Race Live Streaming:ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स से शुरू होगा F1 का नया सीजन, जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं LIVE
ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स से शुरू होगा F1 का नया सीजन, जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं LIVE
क्रिकेट
IND vs NZ Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
क्रिकेट
सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा, बयान वायरल
सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
IND vs NZ Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget