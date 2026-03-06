हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Instagram पर 1 लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होती है? जानिए पैसे कमाने का क्या है तरीका

Instagram पर 1 लाख व्यूज आने पर कितनी कमाई होती है? जानिए पैसे कमाने का क्या है तरीका

Instagram Tips: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Tips: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है. खासतौर पर Instagram पर लाखों लोग वीडियो और रील्स बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर किसी वीडियो या रील पर 1 लाख व्यूज आते हैं तो उससे कितनी कमाई हो सकती है.

क्या सीधे व्यूज से मिलते हैं पैसे?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ व्यूज आने से हमेशा सीधे पैसे नहीं मिलते. इंस्टाग्राम का कमाई का सिस्टम कई चीजों पर निर्भर करता है जैसे आपकी ऑडियंस, एंगेजमेंट, फॉलोअर्स और कंटेंट का प्रकार.

अगर किसी रील पर 1 लाख व्यूज आते हैं तो उससे सीधी कमाई तभी होती है जब आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए योग्य हो या आपको ब्रांड प्रमोशन मिल रहा हो. कई क्रिएटर्स को 1 लाख व्यूज पर लगभग 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है लेकिन यह हर अकाउंट के लिए अलग-अलग हो सकती है.

ब्रांड प्रमोशन से होती है सबसे ज्यादा कमाई

इंस्टाग्राम पर असली कमाई अक्सर ब्रांड डील्स और प्रमोशन से होती है. जब किसी क्रिएटर के वीडियो पर अच्छे व्यूज और एंगेजमेंट आने लगते हैं तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाने के लिए उनसे संपर्क करती हैं.

अगर आपके वीडियो पर लगातार 1 लाख या उससे ज्यादा व्यूज आते हैं तो छोटे ब्रांड एक पोस्ट या रील के लिए हजारों रुपये तक देने को तैयार हो जाते हैं. बड़े इन्फ्लुएंसर्स की कमाई तो एक पोस्ट से लाखों तक पहुंच सकती है.

Instagram Creator Program और बोनस

कुछ देशों में इंस्टाग्राम क्रिएटर बोनस और रील्स से कमाई के फीचर भी देता है. इसके जरिए क्रिएटर्स को उनके कंटेंट के प्रदर्शन के आधार पर पैसे मिलते हैं. हालांकि यह फीचर हर जगह उपलब्ध नहीं होता और इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं.

Affiliate Marketing से भी होती है कमाई

इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का एक और तरीका एफिलिएट मार्केटिंग है. इसमें क्रिएटर किसी कंपनी के प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं. जब लोग उस लिंक से खरीदारी करते हैं तो क्रिएटर को कमीशन मिलता है. अगर आपके वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे अच्छी कमाई हो सकती है.

कंटेंट और ऑडियंस है सबसे जरूरी

इंस्टाग्राम पर कमाई का असली राज लगातार अच्छा और दिलचस्प कंटेंट बनाना है. अगर आपके वीडियो लोगों को पसंद आते हैं और वे ज्यादा शेयर होते हैं तो व्यूज तेजी से बढ़ते हैं. इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम से कमाई करना चाहते हैं तो सिर्फ व्यूज पर ध्यान देने के बजाय अपनी ऑडियंस और कंटेंट की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है.

Google I/O 2026: मई में होने वाले 5 बड़े ऐलान जो मचा सकते हैं हलचल, अभी जानिए सब कुछ

Published at : 06 Mar 2026 11:46 AM (IST)
