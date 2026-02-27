WhatsApp पर किसने किया आपको ब्लॉक? बस Hi लिखें और Meta AI खोल देगा पूरा राज

दरअसल, जब किसी को ब्लॉक किया जाता है तो उसे भेजे गए मैसेज पर केवल एक टिक दिखाई देता है. यही स्थिति तब भी बनती है जब सामने वाले का फोन स्विच ऑफ हो या इंटरनेट कनेक्शन बंद हो. इसी समानता की वजह से भ्रम पैदा होता है.