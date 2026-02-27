स्पैम कॉल से रोज हो रहे हैं परेशान? WhatsApp की ये छुपी सेटिंग तुरंत करें ऑन, मिनटों में मिल जाएगी राहत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Spam Calls: अगर बार-बार आने वाली स्पैम कॉल्स ने आपकी नींद उड़ा रखी है और समझ नहीं आ रहा कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, तो अब चिंता छोड़ दीजिए.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Spam Calls: अगर बार-बार आने वाली स्पैम कॉल्स ने आपकी नींद उड़ा रखी है और समझ नहीं आ रहा कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, तो अब चिंता छोड़ दीजिए.

अगर बार-बार आने वाली स्पैम कॉल्स ने आपकी नींद उड़ा रखी है और समझ नहीं आ रहा कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, तो अब चिंता छोड़ दीजिए. कई लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ सामान्य मोबाइल कॉल्स ही परेशान करती हैं लेकिन सच्चाई यह है कि WhatsApp पर भी अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं. ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार एक साधारण सी कॉल भी भारी नुकसान करा सकती है.

ऐसे में ऐप के भीतर मौजूद एक खास फीचर आपकी ढाल बन सकता है. व्हाट्सऐप में Silence Unknown Callers नाम का विकल्प दिया गया है जो अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को अपने आप साइलेंट कर देता है. इसका मतलब यह है कि जब कोई ऐसा नंबर कॉल करेगा जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है तो फोन बजेगा नहीं.
ऐसे में ऐप के भीतर मौजूद एक खास फीचर आपकी ढाल बन सकता है. व्हाट्सऐप में Silence Unknown Callers नाम का विकल्प दिया गया है जो अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को अपने आप साइलेंट कर देता है. इसका मतलब यह है कि जब कोई ऐसा नंबर कॉल करेगा जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है तो फोन बजेगा नहीं.
कॉल सीधे साइलेंट हो जाएगी और आपको रिंग की आवाज सुनाई नहीं देगी. जब कॉल पर ध्यान ही नहीं जाएगा तो उसे उठाने का सवाल भी नहीं उठेगा. इस तरह आप संभावित स्कैम से खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं.
कॉल सीधे साइलेंट हो जाएगी और आपको रिंग की आवाज सुनाई नहीं देगी. जब कॉल पर ध्यान ही नहीं जाएगा तो उसे उठाने का सवाल भी नहीं उठेगा. इस तरह आप संभावित स्कैम से खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 11:26 AM (IST)
