स्पैम कॉल से रोज हो रहे हैं परेशान? WhatsApp की ये छुपी सेटिंग तुरंत करें ऑन, मिनटों में मिल जाएगी राहत

ऐसे में ऐप के भीतर मौजूद एक खास फीचर आपकी ढाल बन सकता है. व्हाट्सऐप में Silence Unknown Callers नाम का विकल्प दिया गया है जो अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को अपने आप साइलेंट कर देता है. इसका मतलब यह है कि जब कोई ऐसा नंबर कॉल करेगा जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है तो फोन बजेगा नहीं.