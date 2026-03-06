इंडिगो ने मिडिल ईस्ट और इस्तांबुल की फ्लाइट्स पर फ्री वेवर और फ्लेक्सिबिलिटी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है. यह फैसला ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस में जारी बंदी और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है. एयरलाइन ने कहा कि मिडिल ईस्ट और इस्तांबुल से आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर फुल वेवर ऑन कैंसलेशन दिया जा रहा है, जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा.

किन यात्रियों को मिलेगी यह सुविधा?

यह पॉलिसी उन बुकिंग्स पर लागू है जो 28 फरवरी 2026 या उससे पहले की गई हैं. प्रभावित यात्रियों को फुल रिफंड का ऑप्शन मिलेगा या वे अपनी ट्रैवल डेट को बिना एक्स्ट्रा चार्ज के बदल सकते हैं. इंडिगो ने बताया कि वे स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए फ्लाइट्स को एडजस्ट या सस्पेंड कर रहे हैं. एयरलाइन की टीम्स प्रभावित कस्टमर्स से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर सीधे संपर्क कर रही हैं, इसलिए यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी जाती है.

मिडिल ईस्ट के कई बड़े एयरस्पेस बंद

युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के बड़े एयरस्पेस जैसे ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इजरायल के इलाके बंद या रिस्ट्रिक्टेड हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और गल्फ इलाके में खतरा बढ़ने से कई एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसल कर रही हैं. इंडिगो ने 28 फरवरी से अब तक सैकड़ों फ्लाइट्स प्रभावित की हैं और 6 मार्च 2026 को भी 112 फ्लाइट्स कैंसल हुईं. हालांकि, कुछ रेपेट्रिएशन फ्लाइट्स जैसे जेद्दाह, मदीना, मस्कट और एथेंस से चालू हैं.

रीयल-टाइम अपडेट चेक कर के जाएं एयरपोर्ट

इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरलाइन की वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया पर रीयल-टाइम अपडेट चेक करें. अगर फ्लाइट कैंसल हुई है तो फुल रिफंड या फ्री रीशेड्यूलिंग का फायदा उठाएं. अन्य एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, अकासा एयर, एमिरेट्स और कतर एयरवेज भी इसी तरह की वेवर दे रही हैं. यह कदम हजारों यात्रियों को राहत देगा, खासकर जो गल्फ देशों में काम करते हैं या फैमिली विजिट पर गए हैं. स्थिति बदलने पर और अपडेट आ सकते हैं.