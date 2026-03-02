ड्राइविंग के दौरान जान बचा सकता है आपके फोन का ये छिपा हुआ फीचर! 90% लोग नहीं जानते, एक क्लिक में टल सकता है बड़ा एक्सीडेंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीड्राइविंग के दौरान जान बचा सकता है आपके फोन का ये छिपा हुआ फीचर! 90% लोग नहीं जानते, एक क्लिक में टल सकता है बड़ा एक्सीडेंट

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Mar 2026 09:47 AM (IST)
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन यही फोन ड्राइविंग के समय सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण भी बन सकता है. कम ही लोग जानते हैं कि फोन में मौजूद एक साधारण-सा फीचर सड़क पर आपकी सुरक्षा बढ़ा सकता है. यह फीचर है डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND मोड जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

सड़क सुरक्षा पर काम करने वाली संस्था AAA Foundation for Traffic Safety की एक रिसर्च में सामने आया कि बड़ी संख्या में ड्राइवरों को इस फीचर को चालू करने का तरीका तक नहीं पता. संस्था से जुड़े विशेषज्ञ Jake Nelson ने भी माना कि स्मार्टफोन ड्राइविंग के दौरान खतरा बन सकता है लेकिन सही इस्तेमाल किया जाए तो यही फोन जोखिम कम करने में मददगार साबित हो सकता है. यह सुविधा एंड्रॉयड और iOS, दोनों तरह के स्मार्टफोन्स में उपलब्ध है.
अध्ययन के दौरान 300 लाइसेंसधारी ड्राइवरों को शामिल किया गया. इन्हें तीन समूहों में बांटा गया वे जो पहले से DND का इस्तेमाल करते थे वे जो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और वे जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया. बाद में 26 प्रतिभागियों पर करीब 10 हफ्तों तक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए नजर रखी गई. शुरुआती पांच हफ्तों तक उन्होंने सामान्य तरीके से गाड़ी चलाई जबकि अगले पांच हफ्तों में ड्राइविंग के समय DND मोड अनिवार्य रूप से ऑन रखा गया.
Published at : 02 Mar 2026 09:47 AM (IST)
