ड्राइविंग के दौरान जान बचा सकता है आपके फोन का ये छिपा हुआ फीचर! 90% लोग नहीं जानते, एक क्लिक में टल सकता है बड़ा एक्सीडेंट
Smartphone Feature: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन यही फोन ड्राइविंग के समय सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण भी बन सकता है.
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन यही फोन ड्राइविंग के समय सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण भी बन सकता है. कम ही लोग जानते हैं कि फोन में मौजूद एक साधारण-सा फीचर सड़क पर आपकी सुरक्षा बढ़ा सकता है. यह फीचर है डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND मोड जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.
Published at : 02 Mar 2026 09:47 AM (IST)
