ड्राइविंग के दौरान जान बचा सकता है आपके फोन का ये छिपा हुआ फीचर! 90% लोग नहीं जानते, एक क्लिक में टल सकता है बड़ा एक्सीडेंट

अध्ययन के दौरान 300 लाइसेंसधारी ड्राइवरों को शामिल किया गया. इन्हें तीन समूहों में बांटा गया वे जो पहले से DND का इस्तेमाल करते थे वे जो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और वे जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया. बाद में 26 प्रतिभागियों पर करीब 10 हफ्तों तक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए नजर रखी गई. शुरुआती पांच हफ्तों तक उन्होंने सामान्य तरीके से गाड़ी चलाई जबकि अगले पांच हफ्तों में ड्राइविंग के समय DND मोड अनिवार्य रूप से ऑन रखा गया.