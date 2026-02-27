हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर

झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर

Google Weather: Google ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है जिससे भारत सहित दुनिया भर के लाखों लोगों का रोजमर्रा का अनुभव प्रभावित हुआ है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 09:15 AM (IST)
Google Weather: Google ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है जिससे भारत सहित दुनिया भर के लाखों लोगों का रोजमर्रा का अनुभव प्रभावित हुआ है.

Google ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है जिससे भारत सहित दुनिया भर के लाखों लोगों का रोजमर्रा का अनुभव प्रभावित हुआ है. कंपनी ने अपने पुराने Google Weather मिनी-ऐप को बंद कर दिया है जो लंबे समय से मौसम देखने का आसान और लोकप्रिय जरिया बना हुआ था.

अब इसकी जगह मौसम की जानकारी सीधे गूगल सर्च पेज के भीतर दिखाई देगी. इस बदलाव की जानकारी सबसे पहले 9to5Google की रिपोर्ट में सामने आई थी. पहले जिस शॉर्टकट पर टैप करते ही वेदर स्क्रीन खुल जाती थी अब वही विकल्प यूज़र को सीधे सर्च रिजल्ट पेज पर ले जाता है.
अब इसकी जगह मौसम की जानकारी सीधे गूगल सर्च पेज के भीतर दिखाई देगी. इस बदलाव की जानकारी सबसे पहले 9to5Google की रिपोर्ट में सामने आई थी. पहले जिस शॉर्टकट पर टैप करते ही वेदर स्क्रीन खुल जाती थी अब वही विकल्प यूज़र को सीधे सर्च रिजल्ट पेज पर ले जाता है.
पहले का Google Weather अलग ऐप की तरह डाउनलोड नहीं किया जाता था बल्कि यह गूगल ऐप के अंदर फुल-स्क्रीन अनुभव के रूप में खुलता था. इसकी पहचान Froggy नाम के एनिमेटेड बैकग्राउंड से होती थी जो मौसम के हिसाब से बदलता रहता था.
पहले का Google Weather अलग ऐप की तरह डाउनलोड नहीं किया जाता था बल्कि यह गूगल ऐप के अंदर फुल-स्क्रीन अनुभव के रूप में खुलता था. इसकी पहचान Froggy नाम के एनिमेटेड बैकग्राउंड से होती थी जो मौसम के हिसाब से बदलता रहता था.
Published at : 27 Feb 2026 09:15 AM (IST)
