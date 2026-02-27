एक्सप्लोरर
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर
Google Weather: Google ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है जिससे भारत सहित दुनिया भर के लाखों लोगों का रोजमर्रा का अनुभव प्रभावित हुआ है.
Google ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है जिससे भारत सहित दुनिया भर के लाखों लोगों का रोजमर्रा का अनुभव प्रभावित हुआ है. कंपनी ने अपने पुराने Google Weather मिनी-ऐप को बंद कर दिया है जो लंबे समय से मौसम देखने का आसान और लोकप्रिय जरिया बना हुआ था.
1/6
2/6
Published at : 27 Feb 2026 09:15 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Google Weather
टेक्नोलॉजी
6 Photos
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! मोबाइल बैटरी से की ये 3 गलतियां तो हो सकता है धमाका, जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती! अभी खरीदें पर होगी जबरदस्त बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
नया मॉडल आते ही Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर आ गया बंपर डिस्काउंट, यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फ्री में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video! जानिए Airtel, Jio और Vi के ये धांसू रिचार्ज प्लान
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion